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Рубрика: Экономика

Метры не ждут

В Госдуму внесли законопроект о сокращении срока безналоговой продажи жилья до трех лет
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(7884)
Владельцы жилой недвижимости смогут продавать ее без уплаты налога уже через три года, а не через пять лет, как сейчас, при условии, что это жилье единственное. Такие поправки в Госдуму внесло правительство РФ.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Вернуться к трехлетнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты налога на доход (НДФЛ) от продажи единственного жилья, поручил президент Владимир Путин. Эта мера призвана снизить налоговое бремя для россиян, у которых в собственности только одна квартира, и помочь семьям улучшить жилищные условия.

Кроме того, нормы законопроекта подразумевают, что у граждан появится возможность общаться с налоговыми органами по вопросам, касающимся налогообложения имущества, через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Таким образом, можно будет, к примеру, подавать заявления о льготах по имущественным налогам, уведомления о выбранных объектах для получения налоговых вычетов. Единственное условие: такая возможность должна быть предусмотрена на уровне решения региональных властей.

Поправки расширяют возможность использования гражданами единого налогового платежа. Это средства, которые налогоплательщики-физлица добровольно перечисляет в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения. Деньги зачисляются на счет Федерального казначейства, после чего налоговики в нужный срок списывают их в счет уплаты имущественных налогов. Законопроект предполагает, что помимо этих налогов единым платежом граждане смогут платить также налог на доходы физлиц по присланным уведомлениям.

Законопроект также вводит обязанность для органов социальной защиты населения каждый год направлять в налоговую службу сведения о людях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Это нужно для того, чтобы такие граждане могли получать положенные им по закону льготы по земельному налогу и налогу на имущество автоматически, без необходимости писать заявление.

Единый налоговый платеж стал доступен с 1 января 2019 года

Органы, занимающиеся госземнадзором и муниципальным земельным контролем, должны будут передавать в налоговые органы информацию о сельхозугодиях, которые не используются по целевому назначению. Это позволит применять к таким объектам повышенную налоговую ставку, пояснили в Федеральной налоговой службе.

Еще один пункт законопроекта касается расчета налога на имущество физлиц, исходя из инвентаризационной стоимости объектов. 1 января 2020 года период, предусмотренный для перехода от инвентаризационной к кадастровой стоимости (она ближе к рыночной), заканчивается, поэтому в законопроекте предложено исключить положения, касающиеся инвентаризационной стоимости, из Налогового кодекса РФ. 

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