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12.06.2019 12:40
Рубрика: В мире

В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

Текст: Константин Волков

Силы правопорядка применили слезоточивый газ против самых активных участников протестов, предпринявших попытку прорваться в комплекс законодательного совета, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Десятки тысяч человек, в основном молодежь, продолжают уличные протесты против принятия закона об экстрадиции преступников в КНР. Они перекрыли все дороги к законодательному собранию, из-за чего власти были вынуждены отложить обсуждение спорного законопроекта.

12 июня часть активистов начала раскачивать металлические ограждения, пытаясь проникнуть в комплекс. Полицейские пытались остановить проникновение с помощью дубинок и баллончиков с перцовым спреем, а затем применили слезоточивый газ и дымовые шашки.

Протестующие заявляют, что не уйдут с улиц, пока власти не откажутся от принятия законопроекта об экстрадиции.

В минувшее воскресенье на улицы Гонконга в знак протеста против этой законодательной инициативы вышло порядка миллиона человек.

В мире Восточная Азия Китай
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