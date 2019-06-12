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12.06.2019 10:24
Рубрика: В мире

В Риме отметили День России

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Фото: Нива Миракян Фото: Нива Миракян
Фото: Нива Миракян

В итальянской столице с размахом отпраздновали День России.

Вечер, который прошел в преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Италию, традиционно состоялся в резиденции российского посла на Вилле Абамелек, расположившейся на Яникульском холме.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Россия встречает свой национальный праздник, продолжая реализацию амбициозных задач строительства правового демократического государства, динамичной рыночной экономики, развитого гражданского общества. Отношения с Италией - нашим приоритетным партнером и традиционно дружественным государством - устойчиво развиваются в различных областях. Мы с итальянским коллегами активно работаем над подготовкой официального визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Италию, который состоится в июле. Уверен, что встречи и переговоры президента России с президентом и председателем правительства Италии, другим официальными лицами дадут новый мощный импульс развитию двухстороннего сотрудничества и позволят обменяться мнениями по ключевым международным проблемам. Понятно, что этот визит значим и в более широком международном контексте, как свидетельство важности поддержания равноправного взаимоуважительного диалога и отвечающего интересам граждан взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул в своей приветственной речи посол России в Италии Сергей Разов.

В этом году в праздновании приняли участие беспрецедентное количество гостей, около 1200 человек, среди которых были замечены известные политики и государственные деятели (министр экономики Джованни Триа, заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано, руководитель группы партии "Вперед, Италия" в нижней палате парламента Мариястелла Джельмини, глава российско-санмаринской группы дружбы Алессандро Бевитори), известные журналисты (корреспондент RAI в России Марко Иннаро), представители предпринимательских кругов (новый президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани), а также деятели культуры (знаменитый певец Альбано) и науки.

Почетными гостем вечера стала председатель итальянского сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечил государственный ансамбль танца "Марий Эл".

Справка "РГ":

Вилла Абамелек (ранее - вилла дель Торре и вилла Ферони) получила название в честь российского промышленника Семена Абамелек-Лазарева, князя армянского происхождения и по совместительству шталмейстера. После смерти князя в 1916 году вилла перешла во владение его жене Марии. С 1923 года советские власти пытались отсудить у нее поместье. В итоге вилла окончательно перешла в собственность СССР уже после войны. С 1947 года она используется в качестве резиденции сначала советского, а затем и российского посла.

В мире Европа Италия 12 июня - День России
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