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12.06.2019 16:44
Рубрика: В мире

В российском посольстве в Париже отметили День России

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Зал приемов в массивном здании посольства РФ на парижском бульваре Ланн, который непосредственно соседствует со знаменитым Булонским лесом, считается одним из самых больших среди аналогичных площадок иностранных дипломатических представительств во французской столице. В эту среду, в День России, он был настолько переполнен приглашенными на праздник, что пришлось дополнительно открыть еще один примыкающий к нему зал.

Поздравить Россию пришли французские политики, деятели культуры, ученые, бизнесмены, парламентарии, дипломаты, в том числе бывшие послы в Москве Клод Бланшмезон и Жан де Глиниасти, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Путин поздравил жителей страны с Днем России

Гостей приветствовал посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Воздав должное знаменательной дате в истории современной России, он подчеркнул, что в настоящий момент в российско-французских отношениях "наметились позитивные тенденции".

"Президенты России и Франции в прошлом году виделись пять раз. Сейчас активно готовится встреча премьер-министров двух стран, успешно проходят контакты по экономической линии. Сегодня среди нас много французских бизнесменов, тех, кто не так давно принимал участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где еще раз было продемонстрировано обоюдное желание деловых кругов работать над совместными проектами", - заявил дипломат, обращаясь к собравшимся.

В своем выступлении Алексей Мешков сделал также акцент на многосторонних культурных связях между Францией и Россией.

"Буквально через неделю в Москве в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается крупная выставка произведений искусства, организованная французским Fondation Louis Vuitton. А будущий год станет годом "Русских сезонов" во Франции с обширной культурной программой", - рассказал российский посол.

С ним согласен присутствовавший на приеме специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, в прошлом министр обороны Жан-Пьер Шевенман. Своим мнением он поделился с "Российской газетой".

Фото: Нива Миракян
В Риме отметили День России

"У Франции и России не только богатое общее прошлое, но и многие совпадающие интересы в современном меняющемся мире. Я придаю огромное значение нашему сотрудничеству как по политической, культурной линиям, так и между гражданскими обществами. Не сомневаюсь, что они будут развиваться и дальше, а поэтому смотрю в будущее с оптимизмом", - считает видный французский политик.

Среди приглашенных был и президент ассоциации "Франко-российский альянс" князь Александр Трубецкой. Для него нынешний праздник наполнен особым смыслом.

"Ведь он есть то самое звено, которое объединяет всех россиян, как на родине, так и за ее пределами. Мы, русские, родившиеся во Франции, это высоко ценим, а прием в посольстве РФ в Париже дает нам еще одну возможность пообщаться как с соотечественниками, так и французами, которые с большим уважением и интересом относятся к России", - убежден Александр Трубецкой.

В мире Европа Франция 12 июня - День России
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