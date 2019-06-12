В Тегеране считают, что потенциал давления на Иран со стороны США иссяк

Потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, а ситуация в ИРИ по сравнению с прошлым годом улучшилась, заявил президент Ирана Хассан Роухани.

"США довели давление до пика, и теперь оно будет терять свою силу. Иранский народ сейчас значительно спокойнее по сравнению с тем, что было полгода или год назад", сказал Роухани.

При этом он отметил, что спокойствие не означает отсутствия проблем, а санкции со стороны Америки остаются беспрецедентными.

Америка год назад вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому ядерному урегулированию. Наряду с этим Вашингтон стал наращивать давление на Тегеран, в первую очередь ограничивая торговлю нефтью и финансовые операции Ирана. Также США внесли в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитное иранское военно-политическое формирование, обладающее огромным влиянием в ИРИ. В ответ Тегеран признал террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США и объявил Америку "спонсором терроризма".