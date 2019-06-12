В Ухане открылась международная филателистическая выставка

Как сообщили в оргкомитете выставки, в течение свыше 100 лет с момента выпуска в обращение первой в мире почтовой марки "Черный пенни", марка стала не просто средством оплаты, но носителем культуры.

На выставке впервые представлены все 1347 серий из 4668 почтовых марок, выпущенные на протяжении 70 лет с момента образования новой КНР. Среди них фигурирует уникальная серия марок "Сплоченность народностей Китая - 50-лет КНР", вышедшая в 1999 г. Она состоит из 56 марок, символизирующих 56 национальностей Китая. По этому показателю эта серия стала самой большой за всю историю китайской филателии.