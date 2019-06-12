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12.06.2019 15:45
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Ухане открылась международная филателистическая выставка

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", 11 июня в городе Ухань провинции Хубэй открылась Международная филателистическая выставка-2019. На ней представлено 4683 экспоната из 84 стран и регионов мира. В центре внимания - 34 драгоценных марки от китайских и иностранных филателистов, а также из музея марки Китая.
Выставка вызвала большой интерес у посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Выставка вызвала большой интерес у посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Выставка вызвала большой интерес у посетителей. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщили в оргкомитете выставки, в течение свыше 100 лет с момента выпуска в обращение первой в мире почтовой марки "Черный пенни", марка стала не просто средством оплаты, но носителем культуры.

На выставке впервые представлены все 1347 серий из 4668 почтовых марок, выпущенные на протяжении 70 лет с момента образования новой КНР. Среди них фигурирует уникальная серия марок "Сплоченность народностей Китая - 50-лет КНР", вышедшая в 1999 г. Она состоит из 56 марок, символизирующих 56 национальностей Китая. По этому показателю эта серия стала самой большой за всю историю китайской филателии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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