В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа

Активисты американского антивоенного движения CodePink, инициированного женщинами, намерены устроить в Вашингтоне на День независимости США 4 июля акцию протеста и запустить "малыша Трампа" - большой надувной шар, изображающий президента США Дональда Трампа в подгузниках. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Акцию планируется провести во время выступления Трампа перед народом у мемориала Авраама Линкольна на молле - центральном бульваре Вашингтона, вдоль которого расположены все основные достопримечательности и монументы. Причем активисты отметили, что постараются запустить шар как можно ближе к месту выступления президента.

Заявка на проведение акции подана в Национальную парковую службу США, в ведении которой находится молл. Ответа пока не было, однако это, возможно, связано с тем, что ее еще не успели рассмотреть.

Ариэль Голд, одна из руководительниц CodePink, пояснила, что шар должен стать олицетворением поведения Трампа. "Оно непредсказуемо и часто превращается в детские истерики, когда речь идет об очень опасных вещах", - отметила Голд.

Как признаются активисты, идею запуска шара-куклы они позаимствовали у британцев, которые и в прошлом, и в нынешнем годах запускали большие шары, изображающие Трампа в подгузнике, выражая таким образом протест против действий администрации США.