Новости

Украина придумала схему покупки газа в РФ 09:39
В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа 09:19
Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России 09:10
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении 08:20
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией 07:59
У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь 07:45
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции 07:42
Жители Владивостока побывали на японском миноносце 06:45
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 06:38
В День России в столице сохранится жара 05:06
Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу 04:43
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе 04:37
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве 04:12
Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла 04:01
Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение 03:42
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть 03:30
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами произошел в Петербурге 02:47
Италия заявила о снижении потока беженцев в шесть раз 01:57
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью 00:47
В Москве в пруду нашли останки женщины 00:20
Макрон высказался за активизацию диалога с Россией 00:10
Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0 11.06.2019
Пользу кофеина против приступов редкой болезни помогла найти случайность 11.06.2019
РФ предложила КНР локализовать у себя производство телеком-оборудования 11.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 09:19
Рубрика: В мире

В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа

Текст: Константин Волков

Активисты американского антивоенного движения CodePink, инициированного женщинами, намерены устроить в Вашингтоне на День независимости США 4 июля акцию протеста и запустить "малыша Трампа" - большой надувной шар, изображающий президента США Дональда Трампа в подгузниках. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу

Акцию планируется провести во время выступления Трампа перед народом у мемориала Авраама Линкольна на молле - центральном бульваре Вашингтона, вдоль которого расположены все основные достопримечательности и монументы. Причем активисты отметили, что постараются запустить шар как можно ближе к месту выступления президента.

Заявка на проведение акции подана в Национальную парковую службу США, в ведении которой находится молл. Ответа пока не было, однако это, возможно, связано с тем, что ее еще не успели рассмотреть.

Ариэль Голд, одна из руководительниц CodePink, пояснила, что шар должен стать олицетворением поведения Трампа. "Оно непредсказуемо и часто превращается в детские истерики, когда речь идет об очень опасных вещах", - отметила Голд.

Как признаются активисты, идею запуска шара-куклы они позаимствовали у британцев, которые и в прошлом, и в нынешнем годах запускали большие шары, изображающие Трампа в подгузнике, выражая таким образом протест против действий администрации США.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу