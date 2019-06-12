Верховная рада: Украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинцы часто делают ложные сообщения о минировании в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда - украинские", - сказал он.

Всплеск сообщений о "минировании", оказывающихся ложными, произошел в январе этого года. Затем он пошел на спад, однако подобное продолжает происходить регулярно. Так, 9 июня поступили звонки о минировании в Москве храма Христа Спасителя, мавзолея Ленина и Останкинской телебашни. Проведенная проверка не подтвердила информацию телефонных террористов.