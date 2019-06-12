Власти Италии смогут штрафовать НПО, занимающиеся спасением мигрантов

Правительство Италии одобрило предложенный министром внутренних дел Маттео Сальвинии указ, который вводит экономические санкции в отношении судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов.

Как пишет Il Giornale, теперь власти республики имеют законодательно закрепленное право "ограничивать или запрещать въезд, транзит или стоянку судов в территориальных водах по соображениям безопасности".

За нарушение запрета капитану, судовладельцу или арендатору может грозить штраф в размере от 10 до 50 тысяч евро. При повторном нарушении или в случае, если судно высадило на итальянский берег более 100 мигрантов, корабль может быть конфискован.

Указ, в котором около десятка статей, также предусматривает возможность использования секретных агентов или прослушку телефонов для выявления "торговцев людьми". На тайные миссии в 2019 году выделяется 500 тысяч, на 2020 год - миллион, на 2021 год - 1,5 миллиона евро.

Обсуждение этих мер велось в кабинете министров несколько недель, и теперь Сальвинии не скрывает удовлетворения. "Это шаг к укреплению безопасности страны", - уверен глава МВД.

Кстати, изначально предполагалось штрафовать НПО на 5500 евро за каждого мигранта, спасенного в море и доставленного в Италию, однако эта мера была подвергнута жесткой критике многими юристами и представителями ООН и в итоге была отвергнута президентом Серджо Матареллой.