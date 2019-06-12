Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией

Как рассказали зарубежные СМИ, в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) подтвердили, что на днях в клиниках страны три человека погибли, употребив сэндвичи, зараженные патогенной палочковидной бактерией листерией (Listeria monocytogenes), которая вызывает инфекционное заболевание листериоз.

Сообщается, что опасная бактерия попадает в организм с пищей. Например, источником появления листериоза могут оказаться замороженные овощи, непастеризованное молоко, мягкие сыры, охлажденные и готовые к употреблению продукты - паштеты, мясные нарезки, бутерброды.

Кстати, не стоит долго хранить в холодильнике те же сэндвичи домашнего приготовления, тем более долго перевозить их по жаре (если вдруг вы собрались на загородный пикник). Также недуг можно "подхватить", отведав еду, приготовленную немытыми руками.

Среди основных симптомов листериоза - тошнота, диарея, температура выше 38 градусов. Также человек может испытывать сильную головную боль, дискомфорт при взгляде на яркий свет. Могут появиться судороги и ригидность затылочных мышц (повышение тонуса мышц затылка).