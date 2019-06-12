Новости

Современный двигатель Lada оказался хуже мотора Opel 20-летней давности 17:33
На Кубани от горящего дома вспыхнули два торговых ларька 17:32
Гитариста группы "Бахыт-Компот" не впустили на Украину 16:59
Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией 16:55
В Афинах запустили приложение, которое помогает бороться с жарой 16:52
Японский кинорежиссер Такэси Китано развелся с женой 16:50
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом 16:48
Вышел русский трейлер продолжения "Холодного сердца" 16:46
Минск готов разместить на рынке РФ облигаций на 10 млрд рублей 16:43
Путину показали сабли, брошенные французами в Кремле в 1812 16:32
В Петербург 500 военных музыкантов исполнили "Полет шмеля" 16:29
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения 16:27
Вышел первый русский трейлер продолжения "Аббатства Даунтон" 16:19
Фестиваль "Многонациональная Россия" проходит на Поклонной горе в Москве 16:10
Пропал кот Бари Алибасова Чуча 16:05
Росстат назвал регион с самой высокой смертностью 16:05
Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52
Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте 15:33
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле 15:20
Грузовик со 130 миллионами пчел перевернулся в США 15:18
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами" 15:15
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 16:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Всего один бутерброд: Названы симптомы заражения опасной бактерией

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали зарубежные СМИ, в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) подтвердили, что на днях в клиниках страны три человека погибли, употребив сэндвичи, зараженные патогенной палочковидной бактерией листерией (Listeria monocytogenes), которая вызывает инфекционное заболевание листериоз.

Сообщается, что опасная бактерия попадает в организм с пищей. Например, источником появления листериоза могут оказаться замороженные овощи, непастеризованное молоко, мягкие сыры, охлажденные и готовые к употреблению продукты - паштеты, мясные нарезки, бутерброды.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Диетолог назвала продукты для "правильного" загара

Кстати, не стоит долго хранить в холодильнике те же сэндвичи домашнего приготовления, тем более долго перевозить их по жаре (если вдруг вы собрались на загородный пикник). Также недуг можно "подхватить", отведав еду, приготовленную немытыми руками.

Среди основных симптомов листериоза - тошнота, диарея, температура выше 38 градусов. Также человек может испытывать сильную головную боль, дискомфорт при взгляде на яркий свет. Могут появиться судороги и ригидность затылочных мышц (повышение тонуса мышц затылка).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ