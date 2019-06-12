WhatsApp будет подавать в суд на пользователей

Администрация WhatsApp намерена бороться со злоупотреблениями со стороны пользователей и компаний, подключенных к сервису обмена сообщениями. Для этого она собирается "использовать все имеющиеся ресурсы", включая судебные иски.

Среди злоупотреблений в блоге WhatsApp перечисляются массовая рассылка сообщений, в том числе автоматизированная, а также другие нарушения условий обслуживания.

Помимо судебных исков, администрация мессенджера будет воздействовать на пользователей техническими методами - например, блокировать и удалять учетные записи. В WhatsApp отметили, что благодаря технологиям машинного обучения удалось обнаружить и удалить миллионы недобросовестных аккаунтов.

WhatsApp с 2014 года принадлежит социальной сети Facebook. Мессенджером пользуются более полутора миллиардов человек.