Замминистры иностранных дел РФ и США обсудили политическую стабильность

На встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время саммита G20 в японской Осаке в конце июня. Об этом рассказал 12 июня замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с Томпсон в Праге.

При этом, отметил Рябков, на встрече были достигнуты определенные результаты.

"Мы получили определенные импульсы от американцев по некоторым конкретным сюжетам, взяли их в домашнюю проработку, будем формировать позицию", - отметил он. В частности, удалось, по словам российской стороны, приступить к "полноценному диалогу по политической стабильности". Однако, отметил дипломат, "в Москве отдают отчет, что администрации США, видимо, требуется дополнительное время для того, чтобы отстроить свои подходы и к наполнению диалога с нами, и для его организации. Со своей стороны мы изложили американцам ряд конкретных идей, связанных как с тематикой предстоящих обсуждений, так и с модальностями этой работы. Будем надеяться, что коллеги в Вашингтоне отнесутся к этим идеям с должным вниманием и без особых пауз прокомментируют их".

Андреа Томпсон также написала в своем Twitter, что произошла "еще одна искренняя встреча с Сергеем Рябковым, уже четвертая в этом году". На встрече, по ее словам, "были обсуждены ряд приоритетов национальной безопасности США и вопросов стратегической безопасности, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией".