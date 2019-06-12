Заслуженный артист России Роман Мадянов: Я мечтал стать егерем

На "Славянском базаре в Витебске" Роман Мадянов предстанет в роли доктора в спектакле "Клинический случай". Сегодня заслуженный артист России - гость "СОЮЗа".

Роман Сергеевич, кто режиссер и ваши партнеры по спектаклю?

Роман Мадянов: Роман Самгин сделал спектакль по пьесе английского драматурга Рэя Куни, классика комедийного жанра. Помимо меня главные роли сыграли Игорь Ливанов и Елена Бирюкова. Лена популярная артистка, известная широкой публике по телесериалу "Саша+Маша". Игорь, на мой взгляд, прекрасно вжился в роль доктора Дэвида Мортимера, который попал в неловкую ситуацию и пытается найти из нее выход. Причем герой выбирает смешные и абсурдные пути спасения. Игорь мастерски перевоплощается то во врача-карьериста, то в святого отца, то в пациента...

А ваш доктор?

Роман Мадянов: Он очень обаятельный и добродушный. Решает спасти друга и тоже попадает в абсурдные ситуации.

Вы в первый раз едете в Беларусь?

Роман Мадянов: Ну что вы: мы этот спектакль уже показывали в Минске. И он был встречен на ура!

Откуда вы родом?

Роман Мадянов: Я родился в Подмосковье, в Дедовске. Но горжусь тем, что мои родственники по отцовской линии - казаки. Хотя, наверное, не имею права называть себя казаком. У казаков есть такое понятие: казак - сын казачий и хрен собачий...

Но казачья кровь все же говорит?

Роман Мадянов: Люблю оружие, охоту и рыбалку. В детстве даже мечтал быть егерем, лесником.

Ваш знаменитый сосед по даче Федор Добронравов даже периодически снабжает вас рыбками для пруда?

Роман Мадянов: У него маленький пруд, а у меня большой. Но даже его маленькие рыбки вырастают у меня в огромных.

Вы начали сниматься в кино еще в детстве.

Роман Мадянов: В девять я сыграл Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии "Совсем пропащий". Мой отец работал режиссером на телевидении. Однажды мама сказала отцу, чтобы он забрал меня с собой на работу с улицы, на съемки. Это был период в моей жизни, когда день не проходил без драки. Через две недели я уже играл Гека Финна в компании Евгения Леонова, Ирины Скобцевой, Вахтанга Кикабидзе. Я сразу попал в высшую актерскую лигу. В детстве снялся в десяти фильмах, сыграл три главные роли. Дорога во ВГИК была для меня открыта.

А поступили в театральный вуз.

Роман Мадянов: Шли с отцом по Собиновскому переулку. Перед ГИТИСом увидели объявление о наборе абитуриентов. Отец сказал: "Забеги. Время есть". Я побежал и записался. Отец сказал, что у меня должно быть театральное образование, это тренинг и работа, когда не снимают. В вузе припомнили мое детское творчество, и я дал слово: до четвертого курса не сниматься в кино.

Вы сыграли одну из главных ролей "В круге первом" по Солженицыну. Эта тема вам близка?

Роман Мадянов: Моего прадеда по отцовской линии расстреляли. Отец ездил с какими-то документами, добивался реабилитации.

Солженицына до съемок фильма читали?

Роман Мадянов: В "запрещенные времена" читал "Архипелаг ГУЛАГ" в ксероксе, втихаря, совершенно истрепанный экземпляр. Философские рассуждения я пролистывал, а вот факты и лагерные истории просто "пожирал". Я не ожидал, что мне достанется роль Абакумова. Этот человек с четырьмя классами образования прошел всю номенклатурную лестницу и дошел до министерского поста. Он создавал СМЕРШ, который идеально работал.

В кино вы сыграли много военных. "В круге первом", "Дети Арбата", "Штрафбат", "Солдаты".

Роман Мадянов: Форма мне идет.

Что вам "дает кислород" на сцене и съемочной площадке?

Роман Мадянов: Режиссер-мастер, партнеры и дисциплина. Все подчинено только делу, возникает ощущение, что ты не имеешь право подвести.

Вас пригласил Никита Михалков в "12", который получил венецианского льва.

Роман Мадянов: Это как провидение. Я очень хотел поработать у Никиты Сергеевича. Мне грех жаловаться: я работал с Данелией, Гайдаем... И вдруг - как снег на голову. Позвонили в начале декабря. У меня перехватило дух. Для актера это счастье - заниматься любимой профессией с мастером уровня Михалкова, он может поставить более сложные задачи, чем ты себе вообразить сможешь.

Он остался вами доволен.

Роман Мадянов: Могу заполнять пространство.

Заслуженные артисты РФ Игорь Ливанов и Роман Мадянов на "Славянском базаре в Витебске" сыграют друзей-докторов

Вам не надоело играть отрицательных персонажей?

Роман Мадянов: Да уж... Поиграл "гадов"... Что касается картины "Левиафан" замечательного режиссера Андрея Звягинцева, то фильм получил награду 67-го Каннского международного кинофестиваля за сценарий.

"Левиафан" снимался на Кольском полуострове, киногруппа там не замерзла?

Роман Мадянов: Мы наслаждались природой. Это изумительное место, осенняя тундра - это что-то потрясающее. Я много раз там бывал на рыбалке, и всякий раз, приезжая туда, поражаюсь мощи северной природы. Я понял, почему Андрей выбрал именно это место для съемок: оно - фантастическое.

Фильмы "Супербобровы" белорусских продюсеров - это переход на легкий жанр?

Роман Мадянов: Кино, конечно, легкое и непретенциозное. Герои в первом фильме поступают как американские суперлюди, но во втором пошло все совсем по-русски. И финал как будто хеппи-энд, но не совсем по-голливудски. А какие актеры играют - Деревянко, Акиньшина, Пегова, Валюшкина... Это была последняя роль Владимира Толоконникова.