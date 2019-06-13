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13.06.2019 16:10
Рубрика: Власть

Атака на танкеры может стать поводом для США увеличить присутствие в регионе

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
В связи с весьма опасным инцидентом в Оманском заливе - атаками на два танкера - у всех, конечно же, возникает вопрос, какие международные последствия может вызвать этот эпизод? И, не в последнюю очередь, - какой будет реакция США, которые сейчас просто "заряжены" на противодействие Ирану по всем фронтам.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Вашингтон уже заявлял в мае, что Иран якобы использовал мины против четырех нефтяных танкеров у соседнего порта Фуджейра в ОАЭ, хотя тот эпизод был в высшей степени сомнительным. Можно ожидать, что и в этот раз обвинения в адрес Тегерана могут последовать очень скоро. Не думаю, что это полноценный casus belli, но как повод для наращивания военного присутствия США вполне сгодится. Вполне возможно, что с прицелом на такой эффект и совершались эти атаки.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МИД: Инцидент с танкерами отражает крайне острую ситуацию в регионе

В очередной раз мы видим, что сегодня события как будто "подверстываются" под очень нужные кому-то последствия. Вспомним, что так же было после падения малазийского "Боинга" на Донбассе, с инцидентом с отравлением Скрипалей и с якобы произведенными Дамаском химическими атаками - по еще нерасследованным делам немедленно следовали вполне конкретные действия: вводились санкции, выдворялись дипломаты и совершались ракетные обстрелы Сирии.

Кстати глава МИД Ирана уже заявил, что инцидент в Оманском заливе "подозрительно совпал" с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который, среди прочего, прилетал с посреднической миссией.

Поэтому тревогу вызывают не только те или иные события международной жизни, но и те действия, которые совершаются по их следам. Если получится избежать эскалации напряженности в регионе, то можно будет говорить о том, что провокации не достигли своей цели, а потому и меньше вероятность их повтора. А вот если последуют очередные угрозы США в адрес Ирана и "оргвыводы" (санкции, усиление военного присутствия и т.п.), то, хотел бы ошибиться, но скорее всего это были не последние анонимно атакованные объекты в регионе…

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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