Банки стали чаще отказывать в операциях бизнесу и гражданам

Граждане в последнее время стали чаще жаловаться на блокировку банковских счетов, хотя раньше это касалось в основном предпринимателей. При этом число действительно неблагонадежных клиентов как минимум не снижается, сетуют банкиры. Банки нередко пользуются и правом спрашивать клиентов и об источниках происхождения средств.

Так, вопрос: "Заблокировали счет, что делать?" - стал одним из наиболее распространенных при обращении клиентов, рассказывает юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы "Амулекс" Марина Филиппова. Учитывая, что раньше в службу с таким вопросом обращались в основном представители бизнеса, можно говорить о возросшем интересе со стороны банков к операциям, совершаемым физлицами, в том числе и к источнику происхождения средств, говорит юрист.

Блокируя операции, банки руководствуются методическими рекомендациями ЦБ и Росфинмониторинга, а также собственными правилами внутреннего контроля. Однако перечень критериев "подозрительных" операций не является исчерпывающим, и банк вправе заблокировать практически любую операцию, подчеркивает Филиппова. При этом блокировка может произойти не только в рамках "антиотмывочного" законодательства.

Банки детально изучают конечных бенефициаров по сделке, выявляют реальный источник происхождения денег у участников расчетов, а также контролируют дальнейшее расходование. В первую очередь, интерес вызывают вклады на крупные суммы, но иногда внимание привлекают и краткосрочные небольшие вклады рассказывает директор по комплаенсу банка "Ак Барс" Айдар Багавиев.

При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, отмечают в пресс-службе Сбербанка. Подтверждающими документами могут являться, например, договоры об оказании услуг, дарения или иные документы в зависимости от ситуации, говорит представитель банка. В каждом конкретном случае учитывается ряд факторов: общий профиль клиента, его предыдущие операции, история взаимодействия с банком, сумма операции, профиль контрагента, уточняют в пресс-службе ВТБ.

Если банк выявил сомнительную операцию, а клиент не предоставил нужные документы, то кредитные организации вправе после предварительного предупреждения отказывать клиентам в проведении операции по банковскому счету или вкладу, рассказывают в пресс-службе Альфа-банка. Но речь идет не о блокировке счета, а об отключении систем дистанционного доступа к счету (системы клиент-банк, пластиковых карт). При этом у таких клиентов остается возможность подавать расчетные документы на бумажном носителе в отделении банка, говорит представитель Альфа-банка.

Если даже после предоставления всех документов банк не дает доступ к операциям, то это можно обжаловать в Межведомственной комиссии при ЦБ, либо непосредственно в суде, напоминает Филиппова.

При этом накануне газета "Известия" писала об историях двух клиентов Московского кредитного банка (МКБ) и Сбербанка, у которых были затребованы не только данные по происхождению средств на счете, но и планы по дальнейшему использованию денег. Законом такая обязанность не предусмотрена, но практика показывает, что клиенты могут что-то недоговаривать, говорит Филиппова. Так, первый клиент сначала копил деньги в МСП-банке, который держит только сбережения юрлиц и ИП, а потом перевел их в МКБ. Это обстоятельство и сам факт вопросов о целях трат в обоих случаях может косвенно говорить о том, что указанные клиенты могут быть и предпринимателями.

Банки могут ограничивать возможность расчетов юрлиц и ИП при выявлении признаков сомнительных операций по расчетному счету и после тщательного анализа транзакций и бизнеса клиента, говорит Багавиев. Главное, своевременно отреагировать на запрос банка о предоставлении дополнительных сведений и документов, подтверждающих реальность хозяйственной деятельности и уплату налогов.