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13.06.2019 17:33
Рубрика: Экономика

Фунт не греет

Банки стали реже предлагать вклады  в экзотических валютах
Текст: Юлия Кривошапко
Ставки по вкладам в долларах и евро продолжат снижаться, а предложений депозитов в "экзотических" валютах будет становиться все меньше. На этом фоне стремление ЦБ снизить валютную составляющую в балансах российских банков может получить положительное подкрепление, считают опрошенные "РГ" эксперты.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Рублевые вклады пока остаются привлекательными, несмотря на снижение доходности (по итогам третьей декады мая средняя максимальная ставка топ-10 банков опустилась до 7,37 процента). О вкладах в иностранной валюте этого сказать нельзя: тренд на рост ставок в конце прошлого - начале этого года, когда крупные банки предлагали депозиты в долларах под 3,5-4 процента, в марте развернулся в обратную сторону. Сейчас доходность вкладов в иностранной валюте едва превышает 2 процента, снижение продолжится.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Банк России с 1 июля решил повысить с 7 до 8 процентов нормативы по обязательствам банков в иностранной валюте перед физическими лицами, то есть по тем самым депозитам в долларах и евро. ЦБ демотивирует банки наращивать объем вкладов в иностранной валюте (кредитным организациям придется делать по ним дополнительные отчисления в ЦБ). Когда решение вступит в силу, банки будут вынуждены снизить ставки по долларовым вкладам до 1,5-2 процентов, указывает зампред правления "Локо Банка" Андрей Люшин.

В I квартале, по данным Банка России, доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов населения незначительно выросла с 20,3 до 21,5 процента (с устранением курсовой переоценки). Вместе с дальнейшим снижением ставок будет падать и интерес граждан к нерублевым сбережениям. Люди, предпочитающие хранить деньги в иностранной валюте, в основном держат их в долларах и евро. Некоторые банки предлагают вклады и в "экзотических" деньгах: иенах, юанях, британских фунтах и швейцарских франках, но таких кредитных организаций становится меньше.

Ограниченность предложения таких депозитов связана с низким спросом на них, отмечает Антон Граборов, директор по развитию бизнеса "БКС Премьер". В основном вклады в "экзотических" валютах интересны состоятельным вкладчикам, которые хотели бы диверсифицировать свои портфели для снижения валютного и странового рисков, а также тем, кто делает накопления на учебу, лечение или покупку недвижимости за рубежом. Дополнительным сдерживающим фактором для большинства банков является поддержание ликвидности таких валют, последующее инвестирование вложенных средств (с учетом того, что кредиты в валюте физическим лицам сейчас практически не выдаются), добавляет Граборов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко
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