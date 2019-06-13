Российской боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проведет второй поединок против американца Мэтта Митриона. Он состоится 24 августа в США в рамках турнира Bellator.

Первый бой между Харитоновым и Митрионом прошел в феврале этого года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) и был признан несостоявшимся из-за того, что американец ударил в пах оппонента.

- Рад, что мы наконец-то встретимся. Я очень хотел еще одного поединка с Митрионом. Надеюсь, его ждут и болельщики. Важно не просто победить, а сделать это красиво. Приложу для этого все усилия, - отметил Сергей.

В общей сложности Харитонов провел в ММА 36 поединков, в которых одержал 28 побед (16 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

На счету Митриона 20 поединков (13 побед) и шесть раз он проигрывал. Еще один бой признали несостоявшимся.