Боевики напали на патруль полиции в Индии

Спорная территория на границе Индии и Пакистана снова попала в сводки СМИ. На патруль полиции в штате Джамму и Кашмир напали боевики. Пять сотрудников правоохранительных органов погибли, еще трое - пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на India Today.

Террористы использовали автоматы и гранаты. Полиции удалось застрелить одного из нападавших. Напомним, в феврале этого года смертник из Пакистана подорвал себя рядом с колонной военных в индийском штате Джамму и Кашмир. После этого отношения между Нью-Дели и Исламабадом резко обострились.

В конце февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова стать посредником и предоставить площадку для переговоров, если две страны захотят решить пограничный конфликт.