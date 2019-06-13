Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов

Болгарская государственная компания "Терем” потратит 38,7 миллионов левов (почти 20 миллионов евро) на ремонт двух военных вертолетов Ми-17 и четырех Ми-24 советского образца. Основная часть суммы в размере приблизительно 13 миллионов евро отойдет четырем российским организациям.

Необходимость в ремонте стала очевидна после крушения одного из Ми-17 двумя днями ранее в Пловдиве. В результате катастрофы погибли пилот и его помощник. Разбившийся вертолет, ранее принимавший участие в военных парадах, использовался при тушении пожаров и спасительных операциях.

Как сообщает БНТ, 31 процент общей стоимости заказа получит холдинг "Вертолеты России” за доставку необходимого оборудования, 32 процента - "Уральский завод гражданской авиации” за осуществление основного ремонта. АО "150 авиационный ремонтный завод” и "Московский вертолетный завод” заработают 2 процента на восстановлении вспомогательных деталей. Оставшаяся сумма достанется субподрядчику в лице местной компании "Терем-Летец".