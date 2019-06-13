Больные зубы могут стать причиной мигрени и неправильной осанки

Проблемы зубочелюстной системы могут привести не только к посещению стоматолога, но и других специалистов. Нарушения в работе сердца, искривление позвоночника и мигрень - все эти заболевания могут возникнуть, если невнимательно следить за состоянием зубов.

Как отмечают стоматологи, многие обращаются к врачу, только когда что-то заболело. А меж тем, зубы - это важная часть организма. Как рассказал в интервью aif.ru врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, стоматологические проблемы могут вызывать не только зубную, но и спинную и головную боль.

Так, например, из-за неправильной работы жевательных мышц может возникнуть мигрень. Жевательные мышцы - самые сильные в организме. И если в них возникает спазм, кажется, что начинает болеть голова - неприятные ощущения концентрируются в районе виска. Проверить это просто - достаточно сжать челюсти и ощупать лицо. В области висков, выше и вокруг ушей человек будет ощущать, как под пальцами двигается жевательная мышца. И если точка боли и сжатия мышцы совпадают, то причиной мигрени является спазм жевательной мышцы.

Мышцы могут болеть по нескольким причинам. Во-первых, из-за отсутствия зубов или неправильного прикуса. Мышцам приходится работать активнее - за себя и за разрушенные кариесом зубы. Их разрушению, в частности, способствует современная еда, перенасыщенная сахаром. Во-вторых, из-за сильных стрессов. Люди, которые из-за злости часто "играют желваками", попадают в зону риска. И в-третьих, из-за неправильного употребления жевательной резинки. Дмитрий Смирнов напоминает, что это средство гигиены и жевать ее надо всего 3-5 минут.

К изменению прикуса и, как следствие, изменению работы жевательных мышц может привести неправильная осанка. И наоборот. Как рассказал эксперт, при измененном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга. Из-за этого, в частности, могут начинаться и боли в спине.

Стресс также влияет на работу челюсти, что, в свою очередь, может вызвать проблемы со сном. Если человек скрежещет зубами на фоне стресса или депрессивного состояния, то он не может крепко уснуть. Из-за недосыпа снижается работоспособность, возникает чувство разбитости, что только усугубляет психологические проблемы. К тому же это лишняя нагрузка на зубы, приводящая к их более быстрому разрушению, стачиванию, изменению прикуса и т. д. Чтобы контролировать ночной скрежет зубами - необходимо обратиться к специалистам. Снять симптомы позволяют специальные капы и шины, которые надеваются на нижнюю челюсть.