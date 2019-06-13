Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 114 из 312 депутатов.

"Спасибо вам, мои друзья и коллеги по Консервативной партии, за поддержку. Я очень рад победе в первом туре голосования, однако нам предстоит долгий путь", - написал Джонсон в своем Twitter.

В тройке лидеров также значатся нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, передает издание The Express.

Для перехода во второй тур претендентам на пост главы партии требовалась поддержка семнадцати депутатов-консерваторов или пяти процентов от численности фракции тори в Палате общин.

Таким образом, 18 июня за кресло лидера политической силы, а соответственно и премьерский пост, поборются в общей сложности семь политиков. Среди них экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

За бортом гонки остались экс-министр труда Эстер Маквей, бывший заместитель главы финансового ведомства Марк Харпер и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Все они не выдержали конкуренции уже в первом туре.