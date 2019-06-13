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13.06.2019 17:27
Рубрика: В мире

Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов

Текст: Александр Ленин
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 114 из 312 депутатов.
Фото: REUTERS/Henry Nicholls Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

"Спасибо вам, мои друзья и коллеги по Консервативной партии, за поддержку. Я очень рад победе в первом туре голосования, однако нам предстоит долгий путь", - написал Джонсон в своем Twitter.

В тройке лидеров также значатся нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, передает издание The Express.

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Для перехода во второй тур претендентам на пост главы партии требовалась поддержка семнадцати депутатов-консерваторов или пяти процентов от численности фракции тори в Палате общин.

Таким образом, 18 июня за кресло лидера политической силы, а соответственно и премьерский пост, поборются в общей сложности семь политиков. Среди них экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД королевства Саджид Джавид, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

За бортом гонки остались экс-министр труда Эстер Маквей, бывший заместитель главы финансового ведомства Марк Харпер и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом. Все они не выдержали конкуренции уже в первом туре.

В мире Европа Великобритания
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