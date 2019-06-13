Бразилия  откроет Кубок  Америки игрой  с боливийцами

В ночь с пятницы на субботу по Москве стартует Кубок Америки по футболу. В матче открытия хозяева турнира бразильцы встретятся с Боливией. Финал пройдет 7 июля.

Планы на нынешний розыгрыш Кубка у Бразилии грандиозные. Даже несмотря на потерю из-за травмы Неймара, "желто-зеленые" считаются фаворитами у букмекеров. Экспертов не смущает даже тот факт, что бразильцы не выигрывали этот турнир с 2007 года.

- Мы должны завоевать трофей. Любой другой результат станет катастрофой, - считает главный тренер пятикратных чемпионов мира Тите.

Состав участников Кубка Америки впечатляет. Помимо таких команд, как Бразилия, Аргентина и Уругвай, за трофей поборются финалисты Кубка Азии-2019 - Япония и Катар. В будущем за счет приглашения представителей других конфедераций организаторы намерены увеличить число сборных на турнире с 12 до 16.