Член аппарата премьера Польши признан виновным в катастрофе под Смоленском

Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского в преступной халатности, которая привела в апреле 2010 года к крушению лайнера под Смоленском. Напомним, что на борту самолета Ту-154 находился президент страны Лех Качиньский и другие представители польского руководства.

Арабский приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Прокуроры настаивали на сроке в 1,5 года для подсудимого.

"В связи с запланированным на 10 апреля 2010 года зарубежным визитом в Россию президента Польши и сопровождавших его особ он (Арабский - прим. "РГ") допустил возможность использования специального воздушного транспорта, зная о том, что в Смоленске нет аэродрома, на котором было бы возможно произвести приземление", - сказано в документе, выдержки из которого приводит агентство "Интерфакс".