Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Чубайс рассказал, что план действий правительства по подготовке ратификации Парижского соглашения по климату подразумевает создание системы госучета объемов выбросов. Далее же предстоит решить вопрос о введении экономических мер, стимулирующих снижение эмиссии углекислого газа, считает Чубайс.

По его словам, в Евросоюзе уже приняты решения, по которым импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если не удовлетворяют по предельным выбросам углекислого газа при производстве. "И если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7-10 лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная", - сообщил Чубайс. Таким образом, по его мнению, в России сначала нужно оценить объемы выбросов, а после подумать о введении углеродного налога, ставки которого в первое время могут быть минимальными.

В конце февраля Минприроды внесло в правительство предложения по ратификации Парижского соглашения по климату. Планируется в том числе создание системы государственного регулирования выбросов парниковых газов, составление стратегии низкоуглеродного развития российской экономики и борьба с деградацией лесов.

Само Парижское соглашение по климату, подписанное рядом стран, вступило в силу в 2016 году. Оно регулирует действия государств для снижения выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года. Одна из главных целей соглашения - к концу столетия удержать рост глобальной cредней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. В рамках соглашения Россия планирует ограничить эмиссию парниковых газов к 2030 году до 70 процентов от уровня 1990 года.