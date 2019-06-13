Для россиян с проблемами здоровья работает бесплатная "горячая линия"

Каждый четвертый житель планеты страдает неалкогольной жировой болезнью печени. Как этот недуг связан с риском сердечно-сосудистых катастроф? Куда звонить, если с печенью не все в порядке? Может ли медицинский фитнес войти в систему ОМС? В "Российской газете" прошел "круглый стол", в котором участвовали ведущие врачи-гепатологи, специалисты в области кардиологии, онкологии, эндокринологии, организаторы здравоохранения разных стран...

- Уже год мировое сообщество отмечает День неалкогольной жировой болезни печени, - говорит руководитель отделения гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского Павел Богомолов. - Миллионы пациентов тихо страдают от этой болезни. Это фактор неблагоприятного жизненного прогноза, часть метаболического синдрома. Такая же часть, как ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия... Люди с этими нарушениями гораздо чаще, чем кто бы то ни было, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. Жировая болезнь печени - фактор, негативно влияющий на лечение других недугов. Но большинство пациентов, к сожалению, просто не знают о своем состоянии.

Как рассказала на "круглом столе" директор европейского офиса международного Института печени Ливия Алимена, сегодня как никогда нужны просветительские и информационные акции. Ведь чем опасен недуг? Печень участвует в ключевых для нашего организма процессах, выполняет более 600 разных функций. К примеру, уравновешивает "хороший" холестерин и "плохой". Если работа печени нарушена, если вместо здоровых клеток в ней начинает накапливаться жир, это ведет к фиброзу, циррозу и даже раку. И однозначно - к повышенному риску инфарктов и инсультов. Болезнь тесно связана с ожирением, диабетом, целым "букетом" других нарушений. Она требует слаженной работы команды специалистов.

Рассказывает заместитель руководителя медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. "Приходит пациент к кардиологу. Врач занят отчетами и бумагами. И дает больному стандартную рекомендацию: ходите пешком минимум 10 километров каждый день. Позвоните через месяц". Месяц проходит. В кабинете врача раздается звонок: "Доктор! Я ушел за 300 километров от Москвы. Что делать дальше?" Шутка, конечно. Но проблема потери диалога между пациентом и врачом вполне реальна и очень серьезна. Сегодня врачи "лечат" анализы, кардиограммы, рентгеновские снимки, а нужно в первую очередь работать с пациентом. Объяснять ему, что самая большая и самая эффективная "таблетка" для человека - это физическая нагрузка.

По официальной статистике, только 16 процентов жителей России ведут здоровый образ жизни: не курят, занимаются физической активностью, едят мало соли. Но при этом потребляют много овощей и фруктов. В части лечения жировой болезни печени все выше перечисленное, особенно физическая нагрузка, - единственный метод терапии с доказанной эффективностью.

По словам Олега Салагая, важно, чтобы человек имел возможность бесплатно заниматься физкультурой для профилактики заболеваний. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Кстати, для гостей "Российской газеты" во время мероприятия был устроен не только "здоровый" фуршет с достаточным количеством овощей, но и установлено передовое оборудование для диагностики состояния печени. С помощью ультразвука все гости могли проверить количество жира в ней и "плотность" - основные показатели, по которым врач может дать предварительный диагноз. Кроме того, на "круглом столе" был озвучен телефон бесплатной всероссийской "горячей линии", которым может в любое время дня и ночи воспользоваться каждый, у которого печень вызывает подозрения. Вот этот номер телефона - 8 (800) 775-19-96. По нему консультанты расскажут не только о факторах риска и симптомах болезни, но и подскажут, где можно бесплатно, за счет ОМС пройти обследование. А сделать это многим, наверное, нужно обязательно: примерно 40 процентов взрослого населения в современных городах страдает ожирением. А это в 80-90 процентах случаях означает и жировую болезнь печени. Она очень "хитрая": симптомов часто не бывает вплоть до самых поздних стадий.

- Цирроз печени - одна из причин рака этого органа. Но это не самое частое онкологическое заболевание. А самое частое - рак молочной железы. И последние исследования показывают, что ожирение несет до 60 процентов риска его развития, - рассказал заместитель директора по онкологии АО ГК "Объединенные медицинские системы" профессор Анатолий Махсон. - Поэтому физическая нагрузка - один из важнейших компонентов профилактики.

Может ли медицинский фитнес войти в систему ОМС? Этот вопрос участники "круглого стола" задали заместителю министра здравоохранения РФ Олегу Салагаю. По его словам, действительно важно, чтобы у человека была возможность бесплатно заниматься физкультурой для профилактики заболеваний. Скорее всего, проблему можно решить с помощью работодателей - через корпоративные программы. Ведь работодатели также заинтересованы в здоровье сотрудников.

"Круглый стол" затянулся. У тех, кто пришел на него, было немало вопросов. На каждый участники встречи в редакции дали конкретные ответы. Многие отведали не только здоровую еду во время фуршета, но и проверили состояние своей печени.