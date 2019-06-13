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13.06.2019 17:00
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев призвал не сдавать позиции в космосе

Текст: Владимир Кузьмин
Для России возвращение лидерства в космосе - вопрос не только престижа, но и национальной безопасности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Пока же он вынужден констатировать неэффективное освоение средств "Роскосмосом", невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам.
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

В четверг председатель правительства провел совещание по вопросу развития "Роскосмоса". В последние годы работе госкорпорации власти уделяют повышенное внимание - хотя бы из-за ожидания отдачи от вкладываемых в космическую сферу бюджетных инвестиций. "Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции, - подчеркнул глава кабинета министров. - Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно".

Фото: РИА Новости
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- Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности, - добавил Медведев.

Другая причина повышенного внимания к работе "Роскосмоса" - многочисленные проблемы, возникавшие то при строительстве космической инфраструктуры на земле, то при запусках ракет. "К сожалению, мы сейчас видим, что государственные контракты по пилотируемым полетам не выполняются и сроки запуска для развертывания постоянно переносятся", - констатировал глава правительства. По-прежнему фиксируются отставания на строительстве космодрома "Восточный", что ставит под угрозу своевременное окончание работ.

Премьер сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения в Федеральную космическую программу - приводит ее в запланированное финансирование, в соответствие с федеральным бюджетом на трехлетний период. Показатели и цели программы остаются прежними, и в 2019 году на финансирование заложены около 260 миллиардов рублей, основная часть которых - 183 миллиарда - "Роскосмосу" уже направлены. При этом госкорпорация пока использовала меньше четверти выделенных денег и до конца года должна будет освоить около 200 миллиардов рублей. С этим правительство уже сталкивалось, обратил внимание Дмитрий Медведев: корпорация не могла использовать бюджетные инвестиции, а недозагруженными стояли предприятия.

По-прежнему фиксируются отставания на строительстве космодрома "Восточный"

Еще "Роскосмосу" нужно учитывать в своей работе разного рода ограничения, которые введены, как выразился премьер, "нашими друзьями". Глава правительства предложил обсудить, как работать в этих условиях.

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