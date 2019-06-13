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13.06.2019 20:50
Рубрика: Культура

Документальный фильм об Анне Ахматовой покажут на Первом канале

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Премьера документального фильма "Анна Ахматова. Вечное присутствие" на Первом канале 21 июня в 00.25.
Фильм приурочен ко дню рождения Анны Ахматовой - 23 июня. Фото: Из архива Елены Якович Фильм приурочен ко дню рождения Анны Ахматовой - 23 июня. Фото: Из архива Елены Якович
Фильм приурочен ко дню рождения Анны Ахматовой - 23 июня. Фото: Из архива Елены Якович

Новый фильм режиссера и автора сценария Елены Якович, которая сделала уже целый цикл картин, попадающий под определение "литературное кино", посвящен Анне Ахматовой. Картина "Анна Ахматова. Вечное присутствие" приурочена ко дню рождения великого поэта - он отмечается 23 июня. "Королевой русской поэзии" - так назвал ее Дмитрий Шостакович - Анна Ахматова пережила и великую славу, и унижение изоляции. Она прожила долгую и честную жизнь и умерла 5 марта 1966 г. - по странному совпадению, в день смерти Сталина.

Фото: Светлана Цыганкова
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В документальном фильме - две неизвестные съемки с похорон поэтессы. Обе проходили подпольно, но с разными целями - одна, чтобы сохранить для истории уход великого деятеля культуры, другая - чтобы следить за теми, кто на них пришел. В фильме показана, возможно, единственная уцелевшая оперативная съемка КГБ: крупными планами Надежда Мандельштам, Лев Гумилев, Арсений Тарковский, Иосиф Бродский. "Меня поразила оперативная съемка КГБ похорон Ахматовой. Обычно такие съемки уничтожают со временем за ненадобностью, но тут даже в КГБ поняли ее историческую ценность, так что она чудом уцелела", - рассказала Елена Якович обозревателю "РГ".

Анна Каминская, внучка известного художественного критика Николая Пунина, которую Ахматова называла своей внучкой, впервые рассказала о неизвестных страницах биографии русской поэтессы. Зрители услышат голос и самой Ахматовой - будут показаны уникальные видеокадры с ее участием.

"Для меня была потрясением встреча с Анной Каминской, которая согласилась рассказать то, что никому не говорила ранее. Встретить сейчас человека, который, что называется, вырос на руках Ахматовой, близко знал ее - это было невероятным. Я нашла и неизданные ранее дневники, и семейный альбом - весь наш фильм наполнен эксклюзивом", - говорит Елена Якович.

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Премьера документального фильма "Чернобыль. Как это было" - на Первом канале 22 июня в 10.15.

Фото: kinopoisk.ru
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Это своеобразный ответ британскому мини-сериалу "Чернобыль" телеканала HBO, который пробудил очередную волну интереса к трагедии. "Отвечать" сериальному хиту мы еще будем долго - в России снимаются два художественных фильма на эту тему, все оттого, что до сих пор не утихают споры о том, что именно вызвало аварию на Чернобыльской АЭС - халатность и непрофессионализм сотрудников или ошибки в проектировании.

Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев. Например, почти неизвестна история подвига вертолетчиков, которые сделали главное - прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Авторы фильма расскажут, почему покончил с собой Легасов. Накануне самоубийства академик надиктовал пять магнитофонных кассет и упомянул тех, кто причастен к катастрофе.

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