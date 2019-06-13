Доллар за 90 рублей и риски, которые предсказали экономике РФ

Один из рисков для российской экономики, о которых в своем последнем докладе рассказали эксперты Всемирного банка, способен поднять курс доллара выше 90 рублей, прогнозирует Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст". Специально для "Российской газеты" она проанализировала эти риски, оценила их вероятность и то, как они скажутся на курсе рубля.

Риск расширения санкций

Вероятность введения новых санкций в отношении России составляет 99 процентов. Санкции вводили и будут вводить. И дело не только в каких-то политических или экономических противоречиях.

Есть еще и психологический аспект, так как их введение несет в себе подпитку эго - "мы можем кому-то что-то запретить", а власть, как и деньги, общеизвестный наркотик. США, начав вводить по надуманным предлогам санкции в 2014 году против России, не только не получили всеобщего осуждения, но и наоборот, увидели одобрение и поддержку. И уже просто психологически не могут остановиться, вводя санкции по любому поводу любой стране мира. Мы это видели на примере десятков стран, в том числе и на примере Китая и ЕС. Поэтому санкции будут введены еще и не один раз.

Впрочем, санкции бывают разными. Если будет расширение списка физических лиц или морских судов - это одна ситуация, а вот если запретят операции с государственными казначейскими бумагами, торговлю нефтью и газом - тогда реакция будет совсем иной. И в немалой степени это зависит от того, как отреагируют другие страны, в первую очередь ЕС и Китай. То, что такого рода санкции рано или поздно введут, - вероятность высока. А вот то, что в сложившейся ситуации такую политику поддержат наши основные экономические партнеры - не очень. Скорее всего, это только увеличит раскол между США и их союзниками по НАТО.

При введении чувствительных санкций для РФ, возможны колебания курса доллара до 71-75 рублей. Если речь пойдет о запрете на торговлю нефтью или газом, тут на пике паники вполне может быть побит рекорд курса доллара. И цена поднимется даже выше 90 рублей за один доллар США. Впрочем, такой сценарий в ближайшее время маловероятен, а вот в среднесрочной перспективе это возможно, особенно если удастся достроить и запустить "Северный поток - 2".

Риск новых финансовых потрясений в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли

Вероятность такого сценария тоже - 99 процентов. Маховик "торговой войны" между США и Китаем сейчас только раскручивается, так как каждая из его сторон еще не получила тех результатов, на которые рассчитывает, а запас прочности у двух самых больших экономик мира довольно велик. И вот тут есть один важный момент.

Это чисто политический конфликт, который США затеяли, чтобы не позволить Китаю экономически превзойти их. Однако в мире и близко не наблюдается кризиса перепроизводства или торговой стагнации. Более того, один из важных показателей, рынок предметов роскоши, который всегда падает во время кризиса, на данный момент на подъеме. Как сообщал Deloitte Global Powers of Luxury Goods, совокупная выручка крупнейших ретейлеров за последний год увеличилась на 10,8 процента.

Таким образом, востребованность основы российского экспорта, то есть сырья, пока не подвергается сомнению. Фактически уже сейчас вырисовываются контуры будущей торговой модели взаимоотношений между Китаем и США. Страны, находящиеся вокруг Китая, активизировали торговые операции почти по всему перечню товарных разногласий между этими двумя странами.

За последние пять лет, когда мир претерпел довольно резкие изменения в политической и экономической сфере, Россия научилась достаточно эффективно реагировать на все вызовы, которые были до этого момента. Поэтому, финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнения условий мировой торговли существенного влияния на экономику РФ и курс ее валюты иметь не будут.

Риск значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях

Вероятность такого риска составляет 15 процентов. Сегмент розничного кредитования в рублях, пережив бурный рост последних лет, явно идет на убыль. И уже есть проблемы.

По опросам Роспотребнадзора и Всемирного банка, сейчас трудности с погашением долгов перед банками и МФО испытывают около 60 процентов российских заемщиков, причем половина из них имеет все признаки некредитоспособности.

Большая часть потенциальных заемщиков свой кредит уже получила и сейчас изо всех сил пытается его выплачивать. И тут есть важные тонкости. Платеж по абсолютному большинству кредитов аннуитетный, что означает выплату большей части процентов по кредиту уже в первые месяцы обслуживания долга. И если заемщик хотя бы половину срока делал выплаты банку, то с очень большой вероятностью, банк свои деньги уже назад получил.

Так же известен математический факт. Что при нынешних расценках на ипотеку, заемщик, взявший кредит на 10 лет, вдвое переплатит стоимость своей квартиры, а тот, кто взял ипотеку на 30 лет, выплатит в итоге почти 3 стоимости своего жилья.

Таким образом каждый добросовестный заемщик закрывает для банка проблемы двух-трех тех, у кого есть проблемы с выплатой платежей по кредиту. Так что я не вижу не только серьезной вероятности значительного роста в сегменте розничного кредитования в рублях, но и риска возникновения проблем для банковской сферы, связанной с этим обстоятельством. Понятно, что и на курсы валют это не отразится. Как и следующий риск.

Риск недостаточно эффективной реализации инфраструктурных проектов

Вероятность такого риска всего 1 процент. Мы пережили реализации масштабных инфраструктурных проектов, связанных с организацией Олимпиады-2014 и Чемпионата мира по футболу-2018. Оба мероприятия прошли на высочайшем уровне.

Экономика РФ, мягко говоря, не пострадала. В ближайшем будущем нет ничего в планах, что и близко может напомнить о масштабах того, что делалось за последние 10 лет, поэтому этот риск возможен, только если такие планы вдруг появятся и потерпят полный крах. Но это уже тема умозрительных рассуждений, не относящимся к актуальной повестке дня.

Риск резкого падения цен на нефть

Вероятность этого риска - 30 процентов. Если посмотреть данные с официального сайта ОПЕК, то мы увидим, что даже в моменты максимального роста цен на нефть, предложение всегда превышало спрос. Таким образом, в колебаниях курса черного золота основная составляющая - спекулятивная.

СМИ с заявлениями о хороших и плохих новостях, связанных с добычей, транспортировкой и другими аспектами этого ключевого для мировой промышленности углеводорода, почти всегда попадают в топ читательского интереса не только в нашей стране.

Поэтому не будет ничего удивительного, если цена в ближнесрочной или долгосрочной перспективе упадет до 30 долларов за баррель и ниже, так и в том, если она поднимется выше 80. И тот и другой сценарий уже учтены при формировании бюджета РФ. Таким образом, вероятность обвала цены на нефть вполне реальна.

Впрочем, если обвал случится довольно резкий, как это было в 2014 году, тогда на рынке возможна паника и колебание курса рубля может достигать значений 75-80 рублей за доллар. Кроме того, важен не только факт обвала, но и насколько он будет долгосрочным.

Если повторится сценарий 2014-2015 годов, то влияние на экономику России будет ничтожным. А вот при долгосрочном снижении цен последствия будут ощутимы для всех граждан РФ.

Впрочем, в настоящий момент не так много политических игроков, которые действительно заинтересованы в долгосрочном снижении цен на нефть. И в первую очередь, в них не заинтересованы США, что дает неплохую гарантию стабильности цен.