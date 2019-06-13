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13.06.2019 19:33
Рубрика: В мире

Дуда дорого платит за страх

Президент Польши сделал все, чтобы его страна стала мишенью для ответного удара России
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Не добившись желаемого признания в Европе, не в последнюю очередь из-за своих чрезмерно раздутых амбиций, Польша решила докупить недостающее уважение и любовь к себе за океаном. Визит президента Анджея Дуды в Вашингтон ярчайший пример того, как умелая игра администрации США на страхах и комплексах среднеразвитой по меркам Старого Света страны может обернуться для нее статусом "засланного казачка" в Евросоюзе. Надо отдать должное Дональду Трампу-бизнесмену: он провернул сделку так, что глава Польши ради американского покровительства с радостью отказался от европейской солидарности и был счастлив, когда Трамп намекнул, что продаст Варшаве 30 весьма недешевых истребителей F-35 и разрешит полякам самим оплатить содержание еще тысячи американских военных.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на базе ВМС США в штате Калифорния. Фото: Reuters Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на базе ВМС США в штате Калифорния. Фото: Reuters
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper на базе ВМС США в штате Калифорния. Фото: Reuters

Эту дополнительную тысячу американцев (помимо тех пяти тысяч, что уже есть в регионе, - прим. "РГ") Трамп собирается перебросить в Польшу из Германии. Также президент США предложил польскому коллеге приобрести дорогой, по сравнению с российским аналогом, сжиженный газ на 8 миллиардов долларов с чем Дуда, разумеется, согласился. Но главное, чему особенно радовался на телекамеры польский лидер, - размещению в его стране эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников, которые по своим характеристикам сопоставимы с ракетами средней дальности. Это означает, по мнению экспертов, что в случае конфликта Польша автоматически станет мишенью для ответного удара, а поляки, с легкой руки своего президента, на десятилетия вперед превратятся в заложников американской военной политики. За эти сомнительные геополитические преимущества Дуда готов выплатить США миллиарды долларов. После переговоров с эмиссаром Варшавы Трамп выглядел довольным собой на 100 процентов: где еще в Старом Свете, а возможно, и в мире он нашел бы такого покладистого покупателя, согласного не торгуясь приобретать американские товары и компенсировать все расходы, связанные с покровительством США.

МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше

После того как параметры будущей сделки между Вашингтоном и Варшавой были озвучены, президент США, чтобы его не сочли неблагодарным, осчастливил Дуду обещанием посетить Польшу. Правда, конкретных дат Трамп не назвал, сказав, что сделает это как-нибудь позже. Не удержался глава Белого дома и от критики в адрес Евросоюза, не оценившего по достоинству геополитического и морального величия Варшавы. Трамп заявил, что ничуть не обеспокоен нарушениями норм демократии, которые, по мнению официального Брюсселя, регулярно происходят в Польше. А Дуда поспешил заверить прессу , что в "Польше нет проблем с демократией", подзабыв о том, что в апреле Еврокомиссия запустила новую санкционную процедуру против Варшавы, чьи так называемые реформы ставят судей под политический контроль.

Несколько дней назад аналитический центр Еврокомиссии подготовил доклад, где обосновал более тесную интеграцию внутри ЕС необходимостью европейских стран сообща защищать свои интересы в мире. Однако итоги визита президента Польши в Вашингтон стали еще одним подтверждением иллюзорности европейского единства, против которого выступает американская администрация. В то время как обласканный за океаном польский президент возвращается на родину еще большим, чем прежде, патриотом НАТО и почитателем Трампа, президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, посещает европейских соседей, чтобы уговорить их снизить влияние альянса на Старый Свет. "Безопасность Евросоюза больше не должна зависеть от США", - объявил французский лидер. Газета "Фигаро" в деталях смакует неурядицы, которые пережил Макрон, пригласивший Трампа на празднование годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Как утверждает издание, только на поиск компромисса по поводу высоты микрофона Елисейскому дворцу и Белому дому потребовалось два дня переговоров. И такого рода протокольных нюансов, вызванных стремлением Трампа выглядеть "биг боссом" на всех общеевропейских мероприятиях, было множество.

В Госдуме обещали меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США

В ходе переговорах с президентом Польши Трамп демонстративно противопоставлял "дряхлый", совершающий, с его точки зрения, геополитические ошибки Берлин и набирающую политический вес послушную американской воле Варшаву. А довольный собой от такого потока лести (оплаченной, впрочем, польскими налогоплательщиками, - прим. "РГ") Дуда обещал отметить "годовщину агрессии Германии против Польши вместе с государствами, с которыми Варшава близко сотрудничает, из числа стран НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства". Но пока польский лидер с помощью Трампа превращает свою страну в "бастион защиты от российской агрессии", немецкий таблоид "Бильд" опубликовал данные соцопросов: 72 процента восточных и 54 процента западных немцев выступают за сближение с Москвой. Причем на востоке Германии все больше тех, кто считает США опасной страной, которая ослабляет Европу, используя в своих интересах "токсичных" политиков ЕС, день за днем дудящих о российской угрозе.

Оружие

Что "Жнец" несет под крыльями

Многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper могут использоваться без оружия, как чисто разведывательные, а могут и как ударные, которые несут под крыльями и внутри фюзеляжа весомый боекомплект. Беспилотник создан компанией General Atomics Aeronautical Systems. Стоимость тактической единицы MQ-9 - около 30 млн долларов. Она состоит из нескольких БПЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования, ЗИП и обслуживающего персонала.

Фото: California Naitonal Guard / wikimedia.org
Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

2 февраля 2001 года состоялся первый полет MQ-9. С марта 2007 года беспилотники стали поступать на вооружение ВВС США, а уже с октября того же года активно применяться в Афганистане для разведки и уничтожения мобильных групп боевиков-талибов. Применяется он и для патрулирования мексиканской границы. На сегодняшний день MQ-9 Reaper считается одним из лучших многоцелевых беспилотников в мире. Продолжительность его полета - более 27 часов, максимальная скорость - около 400 км/ч, крейсерская - до 250 км/ч, потолок - до 15 км, грузоподъемность - 1740 кг. Дальность полета почти 6000 км. Аппарат способен нести самое разнообразное разведывательное и телекоммуникационное оборудование. В ударной модификации он имеет шесть точек подвески. Две подвески боеприпасов размещены внутри фюзеляжа. На них можно закрепить бомбы или ракеты массой по 680 кг. На подкрыльевых пилонах - по два на каждом крыле - можно подвешивать до восьми ракет небольшого калибра или по две тяжелые авиабомбы и по четыре ракеты. В качестве основного и, надо отметить, очень эффективного вооружения используются ракеты "воздух-земля" AGM-114 Hellfire и управляемые авиабомбы Mark 82 с лазерным и GPS-наведением, а также бомбы GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM . MQ-9 Reaper используются для нанесения высокоточных ударов, требующих достижения гарантированного успеха.

Сообщалось, что в 2010 году в Афганистане ударом именно с такого беспилотника был убит Мустафа Абу Язид (Шейх аль-Масри), третий человек в управлении "Аль-Каиды" (организации, запрещенной в РФ). 7 мая 2012 года ракетным ударом с MQ-9 был убит Фахд аль-Куса - один из руководителей йеменского крыла "Аль-Каиды". Беспилотники также используются для борьбы с морским пиратством. Интересно, какие пираты в качестве целей будут выбраны в Восточной Европе? Можно было бы понять размещение в Польше разведывательных аппаратов, но ведь акцент делается именно на ударных дронах. Создатели дали своим аппаратам имя Reaper. В английском языке оно идентично русскому слову жнец, но в определенном контексте обозначает нечто мрачное с косой.

Подготовил Сергей Птичкин

В мире Европа Польша В мире США Оружие с Сергеем Птичкиным
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