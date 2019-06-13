Эксперт рассказала о главных правилах выбора клубники

При покупке клубники следует обращать внимание на ее внешний вид - хорошие ягоды обязательно будут сухими, без влаги на поверхности. Об этом рассказала начальник управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

"Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения. Например, когда она стояла в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, ягода не будет храниться и быстро испортится", - цитирует эксперта РИА Новости.

По словам Чердаковой, покупать клубнику нужно не раньше середины июня. Черника, малина, смородина и крыжовник созревают обычно месяцем позже, в середине июля. Спелую ежевику стоит ждать к началу августа, а облепиху в самом конце лета.

Эксперт подчеркивает, что в ягодах содержится много витаминов, органических кислот, микроэлементов и других полезных веществ. "Но чтобы ягоды были по-настоящему полезными, выбирать их нужно уметь", - отмечает она.