Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций

Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.

По словм вице-председателя нового политического объединения и сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Йорга Мойтена, "санкции никак не повлияли на действия России, и мы можем продлевать их еще хоть десять лет, это ничего не изменит".

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что группа "Идентичность и демократия" должна стать четвертой в Европарламенте по числу мандатов. По ее словам, в данную группу войдут 73 депутата из Австрии, Германии, Дании, Фландрии (северная Бельгия), Франции, Чехии и Эстонии.