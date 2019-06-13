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13.06.2019 14:10
Рубрика: В мире

Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций

Текст: Константин Волков

Вновь созданная 13 июня в Европарламенте фракция евроскептиков "Идентичность и демократия" выступила за прекращение антироссийских санкций и развитие сотрудничества с Москвой, сообщает ТАСС.
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По словм вице-председателя нового политического объединения и сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Йорга Мойтена, "санкции никак не повлияли на действия России, и мы можем продлевать их еще хоть десять лет, это ничего не изменит".

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что группа "Идентичность и демократия" должна стать четвертой в Европарламенте по числу мандатов. По ее словам, в данную группу войдут 73 депутата из Австрии, Германии, Дании, Фландрии (северная Бельгия), Франции, Чехии и Эстонии.

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Европарламент Санкции и антисанкции Россия и Евросоюз
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