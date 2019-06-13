Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира.

К такому выводу пришел исследовательский центр CIES Football Observatory, подготовивший рейтинг футболистов с наиболее высокой трансферной стоимостью. При ее оценке использовался эксклюзивный алгоритм, в основании которого комбинация ряда критериев, таких как возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клуба и сборной, уровень чемпионата.

В итоге стоимость 20-летнего Мбаппе, недавно забившего уже 100-й мяч в карьере, составила 252,2 миллиона евро. Второе место у египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (219,6 млн), а замыкает тройку вингер "Манчестер Сити" британец Рахим Стерлинг (207,9 млн). Отметим, что Лео Месси ("Барселона") - на четвертой строчке (167,4 млн), а Криштиану Роналду ("Ювентус") - лишь 20-й (118,1 млн).