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13.06.2019 23:45
Рубрика: Спорт

Бомбардир в цене

Мбаппе назван самым дорогим игроком в мире
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 127(7885)
Форвард сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира.

К такому выводу пришел исследовательский центр CIES Football Observatory, подготовивший рейтинг футболистов с наиболее высокой трансферной стоимостью. При ее оценке использовался эксклюзивный алгоритм, в основании которого комбинация ряда критериев, таких как возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клуба и сборной, уровень чемпионата.

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В итоге стоимость 20-летнего Мбаппе, недавно забившего уже 100-й мяч в карьере, составила 252,2 миллиона евро. Второе место у египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (219,6 млн), а замыкает тройку вингер "Манчестер Сити" британец Рахим Стерлинг (207,9 млн). Отметим, что Лео Месси ("Барселона") - на четвертой строчке (167,4 млн), а Криштиану Роналду ("Ювентус") - лишь 20-й (118,1 млн).

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен"
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