МВД Великобритании подписало запрос об экстрадиции Ассанжа в США

МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

Как заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид 13 июня в интервью радио BBC, он подписал запрос минюста США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Америку.

Теперь этот запрос должен рассмотреть суд. Заседание назначено на 14 июня.

"Мы имеем законный запрос на экстрадицию, я его подписал, но решение примет суд", - пояснил Джавид.

Запрос на экстрадицию был отправлен Минюстом США 11 июня. Это уже не первое требование Вашингтона выдать Ассанжа, которому в Америке грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.