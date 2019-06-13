Голикова рассказала о структуре бедности в России

Большинство бедняков в России - семьи с детьми и многодетные семьи. Их доля в структуре бедности составляет 51 процент. Об этом сказала вице- премьер Татьяна Голикова на круглом столе, посвященном дополнительным мерам по повышению доходов московских семей.

Она напомнила, что всего в прошлом году к бедным относились 12,9 процента населения страны. За 2018 год число бедных снизилось на 400 тысяч человек. При этом уровень бедности в Москве - семь процентов.

Вице-премьер напомнила, что в этом году в восьми регионах начались пилотные проекты по борьбе с бедностью, в ходе которых региональные власти должны разобраться в причине бедности конкретных семей и вывести их из этого состояния.

Бедными в России считаются люди, чей доход ниже прожиточного минимума.