Новости

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи 14:56
Настоящее оружие Судного дня: Запад оценил российскую ракету 14:56
В вагонах петербургского метро пройдет театральный перформанс 14:55
Subaru привезла в Россию "токийскую" версию кроссовера XV 14:45
В Курской области начался пчелиный мор 14:43
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ 14:40
В Северной Осетии завели дело после перестрелки на улице 14:38
Изотопный анализ подтвердил историю о нашествии вандалов на Рим 14:36
Пострадавшую в ДТП в новой Москве эвакуируют санитарным вертолетом 14:35
Госкомпании скрыли закупки на сумму 7,5 триллиона рублей 14:34
В Кабардино-Балкарии недалеко от школы прогремел взрыв 14:32
В Воронеже Land Rover за пять минут разбил пять машин 14:32
Жителя Тольятти арестовали за убийство двухлетней падчерицы 14:29
В Москве совершен вооруженный налет на банк 14:28
Врач красноярского футбольного клуба спасла пассажирку самолета 14:23
Пушков поиронизировал над переименованием Киева в текстах США 14:20
Сотрудница музея "Кижи" стала лучшим гидом России 14:18
В Крыму покажут плиозавра возрастом 150 млн лет 14:18
В Совфеде одобрили идею провести Год села 14:15
Появилось новое видео китайского корабля с рельсотроном 14:13
Евроскептики призвали в Европарламенте к отмене антироссийских санкций 14:10
Биологи заявили об открытии, способном переписать теорию эволюции 14:10
МИД: Россия обеспокоена наращиванием военного присутствия США в Польше 14:05
В Крым придут грозовые ливни и шквалистый ветер 14:05
Volvo и Uber представили серийный беспилотник 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Как правильно выбрать клубнику
Как правильно выбрать клубнику
13.06.2019 14:34
Рубрика: Экономика

Госкомпании скрыли закупки на сумму 7,5 триллиона рублей

Текст: Екатерина Ясакова

Результаты исследования Счетной палаты показали, что система государственных и корпоративных закупок работает недостаточно эффективно.

С 2014 по 2018 годы уровень конкуренции практически не изменился. Более половины  объема государственных и муниципальных закупок (по сумме) приходится на закупки у единственного поставщика, примерно 94 процента объема корпоративных закупок происходит неконкурентными способами, сообщается на официальном сайте ведомства.

ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам

При преобладании закупок у единственного поставщика, основной вопрос - объективный расчет цены контракта. "В рамках 44-ФЗ действует только рекомендательный порядок применения методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта/договора (НМЦК). В рамках 223-ФЗ норм, содержащих единый порядок обоснования цены договора, вообще нет. Также отсутствуют ресурсы, содержащие достоверные источники референтных цен для расчета НМЦ контракта или договора, что влечет видимые риски их завышения", - отметил аудитор Максим Рохмистров.

Многие склоняются к выводу, что 44-ФЗ излишне зарегулирован - отдельные его нормы противоречат друг другу или положениям, которые действуют в других сферах деятельности. Постоянное усложнение законодательства в сфере закупок приводит к росту издержек. 223-ФЗ также имеет нарекания. В нем не заложены нормы, способствующие повышению эффективности закупок и минимизации коррупции. В частности, не определен предельный срок оплаты товаров, работ, услуг и нет исчерпывающего перечня случаев закупки у единственного поставщика.

Фото: iStock
Счетная палата будет следить за реализацией национальных проектов

Еще один фактор, который негативно влияет на конкуренцию в сфере госзакупок - отсутствие прозрачности. С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества. В результате, как отмечается, из публичной сферы были выведены закупки на сумму примерно в 7,5 триллиона рублей.

Единая информационная система (ЕИС) также работает с низкой эффективностью. Оказалось, что 21 процент времени своего существования она была недоступна в связи с проведением технических работ.

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам
В Иране назвали условия возобновления диалога с США
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой
В США "украинизировали" название Киева