Госкомпании скрыли закупки на сумму 7,5 триллиона рублей

Результаты исследования Счетной палаты показали, что система государственных и корпоративных закупок работает недостаточно эффективно.

С 2014 по 2018 годы уровень конкуренции практически не изменился. Более половины объема государственных и муниципальных закупок (по сумме) приходится на закупки у единственного поставщика, примерно 94 процента объема корпоративных закупок происходит неконкурентными способами, сообщается на официальном сайте ведомства.

При преобладании закупок у единственного поставщика, основной вопрос - объективный расчет цены контракта. "В рамках 44-ФЗ действует только рекомендательный порядок применения методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта/договора (НМЦК). В рамках 223-ФЗ норм, содержащих единый порядок обоснования цены договора, вообще нет. Также отсутствуют ресурсы, содержащие достоверные источники референтных цен для расчета НМЦ контракта или договора, что влечет видимые риски их завышения", - отметил аудитор Максим Рохмистров.

Многие склоняются к выводу, что 44-ФЗ излишне зарегулирован - отдельные его нормы противоречат друг другу или положениям, которые действуют в других сферах деятельности. Постоянное усложнение законодательства в сфере закупок приводит к росту издержек. 223-ФЗ также имеет нарекания. В нем не заложены нормы, способствующие повышению эффективности закупок и минимизации коррупции. В частности, не определен предельный срок оплаты товаров, работ, услуг и нет исчерпывающего перечня случаев закупки у единственного поставщика.

Еще один фактор, который негативно влияет на конкуренцию в сфере госзакупок - отсутствие прозрачности. С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества. В результате, как отмечается, из публичной сферы были выведены закупки на сумму примерно в 7,5 триллиона рублей.

Единая информационная система (ЕИС) также работает с низкой эффективностью. Оказалось, что 21 процент времени своего существования она была недоступна в связи с проведением технических работ.