В конце мая 2019 года компания Google отказалась сотрудничать с Huawei. Это означает, что на новых смартфонах китайского производителя не будет привычных сервисов Android. Среди них - YouTube, карты, Gmail и магазин приложений Google Play.

И если карты, Gmail или YouTube можно открыть в обычном браузере на любом смартфоне, то установить Android-приложение без Google Play очень сложно, а для непродвинутых пользователей и вовсе невозможно. Поэтому в Huawei пошли на хитрость.

Сейчас компания активно приглашает разработчиков популярных приложений для Android сотрудничать с собственным каталогом программ от Huawei, который называется App Gallery. Об этом стало известно из письма, который получил один из таких разработчиков.

Huawei утверждает, что этим каталогом ежемесячно пользуется более 270 миллионов человек, то есть недостатка в пользователях быть не должно. Хотя, конечно, стоит помнить, что Android-смартфонами пользуются (и устанавливают приложения из Google Play) миллиарды человек во всем мире.

Кроме того, китайский производитель активно работает над собственной операционной системой Hongmeng OS. И не просто работает, а привлек к тестированию своих конкурентов, среди которых - Xiaomi, Oppo и Vivo. Эти компании широко известны не только в Китае, но и за его пределами, в том числе и в России, где спрос на их продукцию немалый.

У Hongmeng OS есть одно важное преимущество - по словам разработчиков, операционная система из Поднебесной работает на 60 процентов быстрее обычного Android. Это значит, что даже дешевые и маломощные смартфоны будут работать с ней достаточно шустро и проворно. Ожидается, что Hongmeng OS будет представлена уже в октябре 2019 года, тогда же Huawei покажет первые модели смартфонов на ней. Однако радоваться раньше времени не стоит, считает руководитель Hi-tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

"На доработку и полное замещение текущей функциональности Android уйдут годы. Для конечных пользователей это может означать снижение потребительских качеств устройств, особенно в первые месяцы после запуска новой ОС. Это очень опасно на высококонкурентном рынке смартфонов", - считает эксперт.