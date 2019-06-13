Как долго может безмятежно существовать экономика с ростовщическим процентом по кредитам населению? Особенно если мы занимаем все больше и больше. Берете потребительский кредит в банках? Пожалуйста, ссудный процент - от 12 до 23 процентов (данные Центробанка за первый квартал 2019 года).

Хотите занять в кредитных потребительских кооперативах? Нет проблем. Платите от 22 до 199 процентов. Взять по-быстрому кредит в микрофинансовых организациях? Ваше дело, конечно, но процент - от 28 до 547 процентов. И еще есть ломбард, процентщики, залог - очень древняя профессия. Там от 67 до 109 процентов. Бедные наши семьи! Четверть века никак не можем снизить процент по кредитам.

И если сейчас вернуться в 2000-е годы - вот он, все тот же, двузначный или даже трехзначный. Заглатывающий семейный доход. Сразу же выводящий сотни тысяч семей на грань банкротства, если вдруг беда с работой, здоровьем. По жилищным кредитам в рублях, ипотеке процент стабильно выше 10 процентов. Когда же в Смоленске молодая семья сможет брать кредит на строительство своего дома хотя бы под 3,5-4 процента? Или в Томске на покупку квартиры на тех же условиях?

Даже в Болгарии вы бы смогли получить ипотеку под 3-3,9 процента. Между тем мы внешне богаче Болгарии. ВВП на душу населения в России - 11,3 тысячи долларов, в Болгарии - 9,3 тысячи. А если взять ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то в России - 29,3 тысячи, а в Болгарии - 23,2 тысячи. Что за загадки длиной в четверть века? Мы богаче, но на самом деле беднее. И ведь в Болгарии не евро, а свой, родной лев, как у нас - рубль.

Радоваться ли тому, что банки начали охотнее давать нам кредиты? Наши долги банкам в 2013 - марте 2019 года выросли на 59 процентов. А кредиты банков российским предприятиям - на 42 процента. Они сближаются по размерам. Накопленные кредиты в 29 триллионов рублей - в хозяйство, и около 16 триллионов - даны в долг нам, родимым. И вроде бы не так уж много. Насыщенность кредитами в России, по оценке, находится всего лишь на 55-60-м месте в мире. Кредиты населению в России составляют примерно 16 процентов ВВП. В США - 78, Великобритании - 86, в Китае - 49, в Франции и Испании - около 60. В Германии - 52, Польше - 35, Эстонии - больше 40 процентов. Кажется, есть куда расти. Во всех странах кредиты населению - двигатель роста экономики. Но ведь не под двузначный или трехзначный процент!

Загадка длиной в четверть века: мы богаче других по показателям ВВП, а на самом деле - беднее

И еще хорошо бы разобраться - а способны ли мы их отдать? Не берем ли уже лишнего? В России живут 114 миллионов человек старше 19 лет. Значит, на каждого из нас приходится 108 тысяч рублей кредитов как "средняя температура по больнице" (данные на апрель-2019). Сумма немаленькая. Средний денежный доход на каждого члена домашнего хозяйства - чуть больше 300 тысяч в год. По отчетным (Росстат) балансам потребления на погашение кредита и процентов в год может тратиться не больше 36-40 тысяч рублей. Другие расходы (еда, коммуналка, отдых, медицина, транспорт и т.п.) не снижаемы, неминуемы.

Что ж, пока не так страшно. В такой усредненной картине долги населения еще не избыточны в целом по стране. Погашаемы. Полезны, чтобы улучшить условия жизни. Расшевелить экономику. А дальше нужно искать узкие места, где может "грохнуть". Уж слишком быстро растет задолженность по личным кредитам в банках. Темпы роста в 2018 году больше 20 процентов. В микрофинансовых институтах - на 45 процентов. И 2019 год кажется, что не отстает. Начались рапорты о рекордах по всем видам "дать в долг" (ипотека, автокредиты, кредитные карты, микрозаймы).

Какое же число заемщиков по России? Национальное бюро кредитных историй держит данные на 96 миллионов заемщиков (февраль-2019) - и на тех, у кого сегодня есть кредиты, и на тех, кто их погасил. В 2017 году только банки выдали почти 35 миллионов кредитов. За год заключается больше миллиона договоров для покупки квартир и домов в кредит. Примерно 0,7-0,8 миллиона автокредитов в год. В России десятки миллионов тех, кто взял деньги и должен вернуть финансовым институтам. Точнее - более 50 миллионов человек. Примерно 70 процентов - кредитные карты. Ипотечных заемщиков - более 4 миллионов человек.

А теперь внимание - низкий кредитный рейтинг имеют примерно 10 миллионов человек. Не менее трех кредитов имеют больше чем 15 миллионов заемщиков. По только что подготовленному исследованию Всемирного банка и Роспотребнадзора, около 60 процентов российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов.

Самая опасная ниша - микрозаймы. Их вроде бы совсем немного - на 164 миллиарда рублей в 2018 году. Но именно они - для самых бедных. В том же году заключено 29 миллионов единиц договоров микрозаймов вне банков. Их число растет со скоростью больше 20 процентов в год. Сколько просят? Примерно 8-10 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности на 90 дней и больше - 25-26 процентов.

В начале 2020-х годов можем получить миллионы свирепеющих заемщиков, запутавшихся в долгах

Что имеем в итоге? Конгломерат по меньшей мере в 10-15 миллионов человек, находящихся под сверхжестким прессом долгов. Перебиваются из кредита в кредит вместе с семьями. Рекордный рост долгов и рисков населения по всем направлениям. Хотя еще не кризис и не "вот-вот" в целом по стране.

А как управлять рисками? То же самое, что и в промышленности. Очень нужны снижение процента и быстрый экономический подъем, вызывающий рост доходов семей и "съедающий" их кредитные риски. Как это сделать - известно. Нужна деконцентрация - сегодня доля Московского региона и Санкт-Петербурга в кредитах населению - 28 процентов, в жилищных - 25 процентов. Этим "нужно" нет альтернативы. Иначе можем получить в начале 2020-х годов свирепеющую, многомиллионную массу заемщиков, запутавшихся в долгах и готовых на все, чтобы их разрубить.