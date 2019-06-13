Игорь Владимирович, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала весомым фактором в региональной политике и все больше укрепляет свои позиции в мировых делах. 13-14 июня президент России В.В. Путин принимает участие в очередном саммите ШОС. Какие темы планируется обсудить, учитывая текущую ситуацию в международных отношениях и наличие "горячих точек" в политике и экономике?

Игорь Моргулов: Действительно, с момента создания в 2001 году, за весьма короткий по историческим меркам период ШОС успешно встроилась в систему международных отношений, последовательно укрепляет свой авторитет в мире. За прошедшие годы в ШОС наработана солидная договорно-правовая база, краеугольными элементами которой являются Хартия Организации и межгосударственный Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Порядка семи десятков соглашений и других нормативных документов регулируют многовекторное взаимодействие государств-членов.

Сегодня в Организацию входят восемь стран - Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. На шосовском пространстве проживает почти половина населения Земли и производится около четверти мирового ВВП. Эти показатели наглядно демонстрируют огромный потенциал ШОС, реализация которого, пожалуй, становится главным вопросом ее повестки дня.

ШОС могла бы стать комфортной площадкой для развертывания работы по формированию Большого Евразийского партнерства

Отличительная особенность нашей Организации - универсальный характер сотрудничества, которое охватывает области политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. С учетом сохраняющихся угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и трансграничной организованной преступности, исходящих с территорий, расположенных вблизи внешнего "периметра" ШОС, на передний план объективно выходит задача обеспечения безопасности и стабильности. Речь, прежде всего, о ситуации в Афганистане, политическому урегулированию которой ШОС стремится содействовать, в том числе помогая экономическому восстановлению этой страны. На достижение этих целей ориентирована работа Контактной группы "ШОС-Афганистан", которая по инициативе России регулярно собирается на уровне заместителей министров иностранных дел. Конкретные шаги определены в соответствующей "Дорожной карте". Планируется, что "на полях" заседания Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке.

13-14 июня ее подпишут Генеральный секретарь ШОС и министр иностранных дел Афганистана.

В целом в сфере безопасности имеется целый ряд впечатляющих наработок: действуют конвенции и соглашения по вопросам борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, преступностью, а также обеспечения международной информационной безопасности. Вступление в силу Конвенции по противодействию экстремизму открывает для любого заинтересованного государства возможность присоединиться к этому важному документу. С хорошей отдачей работает Региональная антитеррористическая структура в Ташкенте. Регулярно проводятся совместные антитеррористические учения "Мирная миссия".

Естественно, лидеры обсудят в Бишкеке широкий круг вопросов развития ШОС и углубления сотрудничества между государствами-участниками, в том числе в контексте происходящих в мире процессов, которые неизбежно затрагивают и наши страны.

В прошлом году на встрече лидеров в Циндао и глав правительств в Душанбе особый акцент делался на необходимости развития экономического сотрудничества. В этой связи, какие шаги прорабатываются и какие решения планируется принять в Бишкеке?

Игорь Моргулов: Хочу подчеркнуть, что ШОС изначально создавалась как Организация взаимодействия в сфере безопасности, но постепенно сложилось единое понимание необходимости подкрепления работы в данной области активным развитием торгово-экономических связей. Актуальность этой цели тем более очевидна, когда под ударом односторонних протекционистских мер и нелегитимных экономических санкций оказываются участники ШОС - в первую очередь Россия и Китай, а также Иран, являющийся государством-наблюдателем. Последствия незаконных рестрикций сказываются и на других партнерах по нашему объединению. Отсюда - твердый совпадающий настрой в пользу продвижения международного сотрудничества по сохранению ведущей роли Всемирной торговой организации и основанной на ее правилах многосторонней торговой системы.

Кроме того, сама жизнь диктует необходимость углубления взаимодействия в области цифровизации экономики и высоких технологий, торговли, инвестиций, промышленного производства. Особое внимание в ШОС уделяется обеспечению транспортной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности.

На данном этапе наиболее продвинуто транспортное направление: планомерно реализуется межправсоглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, разрабатывается программа развития дорог и соглашение о формировании интегрированного управления транспортными перевозками.

Выполнению подписанной в прошлом году Программы сотрудничества по продовольственной безопасности будет способствовать подготовка соответствующего плана мероприятий, который предусматривает, в частности, совершенствование юридической базы, налаживание информационной и аналитической работы, подготовку специалистов в этой области.

В центре внимания - разработка предложений по расширению практики использования национальных валют во взаимных расчетах. Финансовые ведомства наших стран готовят соответствующую "дорожную карту".

Важным событием станет создание по инициативе России Форума глав регионов, регламент которого, как ожидается, будет утвержден главами государств на встрече в Бишкеке. Наряду с Деловым советом и Межбанковским объединением ШОС этот механизм призван способствовать углублению прямых торгово-экономических связей.

По завершении июньского заседания Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке председательство в Организации перейдет к России. Какие задачи ставит перед собой наша страна? Какие новые шаги по развитию сотрудничества будут предприняты?

Игорь Моргулов: Председательство в ШОС - это почетная и ответственная миссия. Принимая на себя эту серьезную обязанность, каждое государство-член ШОС стремится внести свой особый вклад в развитие взаимовыгодного и разнопланового сотрудничества.

Напомню, что предыдущее председательство России, увенчавшееся успешным проведением в июле 2015 года саммита в Уфе, было отмечено рядом важнейших решений, прежде всего о приеме в члены ШОС Индии и Пакистана.

На данный момент проделана большая работа по содержательному наполнению предстоящего председательства. Решением президента В.В.Путина создан профильный Оргкомитет, утверждены приоритеты работы, продвижению которых призвано способствовать более 90 мероприятий.

В этом председательском цикле считаем особо важным последовательно укреплять роль ШОС в международных делах. С этой целью, опираясь на богатый опыт шосовского сотрудничества, отдельное внимание будем уделять углублению внешнеполитической координации, продвижению совместных инициатив в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

Растущее признание получает вклад ШОС в обеспечение безопасности и стабильности, в общие усилия по противодействию терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков. Учитывая масштабы этих угроз, в том числе в регионе ШОС, убеждены в актуальности дальнейшего совершенствования деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС, полного последовательного выполнения Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы, Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и программы действий по ее выполнению.

Предстоит осуществить дополнительные шаги по насыщению экономического измерения деятельности Организации. На этом хотел бы остановиться подробнее. Как известно, Россия предлагает вести дело к формированию Большого Евразийского партнерства - широкого интеграционного контура, который должен развиваться на основе сети региональных объединений и трансконтинентальных проектов с учетом принципов транспарентности и уважения интересов участников.

Необходимо сказать, что идея Большой Евразии во многом перекликается с китайской инициативой "Пояса и пути". Оба видения имеют общие корни, для них характерны всеобъемлющий подход и открытость. Без сомнения, их реализация позволила бы укрепить экономическое сотрудничество на континенте, развивать общую транспортную и энергетическую инфраструктуру, стимулировать технологический прогресс. Такая своего рода "интеграция интеграций" принесла бы пользу всем государствам Евразии.

Наша задумка - сделать так, чтобы Большая Евразия формировалась вокруг наиболее влиятельных региональных объединений, в ряду которых важное место занимает ШОС. Тем более, что в ней наработан солидный опыт сотрудничества, и она, с учетом входящих в Организацию государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, фактически составляет "сердце" обширного евразийского континента. Уверен, что ШОС могла бы стать комфортной площадкой для развертывания работы по формированию Большого Евразийского партнерства.

В фокусе внимания нашего председательства будут и гуманитарные связи. Государства-члены плодотворно работают в области образования, здравоохранения, культуры, туризма, молодежных контактов. Намерены добиваться расширения числа участников успешно функционирующего сетевого Университета ШОС, соглашение об учреждении которого на сегодня подписали Россия, Казахстан, Китай, Киргизия и Таджикистан. Большие планы у российской части Молодежного совета ШОС.

В период председательства России будет отмечаться 75-летие Победы во Второй мировой войне. ШОС, безусловно, примет самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Приоритетное внимание мы намерены уделить продвижению в рамках ООН и других международных организаций совместных инициатив, подчеркивающих непреходящее значение нашей общей Победы для судеб человечества.

Словом, предстоит большая напряженная работа, которая, как мы рассчитываем, позволит вывести сотрудничество в большой шосовской семье на новый уровень.