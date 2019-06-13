К 2020 году 95 процентов всех таможенных деклараций будут оформляться в Центрах электронного декларирования

Генеральный директор крупнейшей на сегодняшний день платежной системы таможенных платежей "Таможенная карта" Андрей Баринов в интервью "РГ" рассказал о нюансах создания в России электронной таможни.

Андрей Баринов: "Активных участников внешнеэкономической деятельности в России, по нашим оценкам, около 75 тысяч". Фото: Елена Сычёва

Андрей Александрович, вы не только руководитель платежной системы, но еще и президент Национальной ассоциации таможенных представителей. Как, по вашему мнению, отразилась на внешнеэкономической деятельности инициатива Федеральной таможенной службы о создании комплексной электронной таможни?

Андрей Баринов: В моем понимании действия ФТС носят позитивный и достаточно целенаправленный характер, поскольку цифровизация экономики - одна из целей, обозначенных Правительством РФ в основных направлениях развития страны. Таможенная служба, несомненно, является одним из лидеров в данном направлении. Ключевая задача, над которой ФТС работает не первый год и довольно успешно, - создание единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования. Электронная таможня должна обеспечить процесс декларирования товаров исключительно в электронной форме. При этом центр электронного декларирования (ЦЭД) совмещает в себе функции электронных таможен и таможен фактического контроля. Планируется, что к 2020 году 95% всех деклараций будут оформляться в ЦЭДах.

Коррупционные риски при этом должны значительно снизиться?

Андрей Баринов: Безусловно. Среди основных задач - стандартизация управленческих решений, отделение декларанта от таможенного инспектора, разделение функций таможенного оформления и фактического контроля.

ФТС внедряет технологию автоматической диспетчеризации, которая предусматривает не только распределение поданных деклараций между центрами электронного декларирования, но и внутри самих центров. Таким образом, должностное лицо уже не может никаким образом повлиять на то, какую ему декларацию взять в обработку.

По просьбе руководства Федеральной таможенной службы с таможни убрали терминалы, через которые ранее осуществлялась оплата таможенных платежей, так что аргумент участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) "у меня карточка, я пришел заплатить" - больше не работает. Таким способом удалось исключить прямой контакт таможенных служащих и участников ВЭД.

Кроме того, система электронного декларирования дает возможность подать таможенную декларацию дистанционно через интернет, это не обязательно делать в регионе присутствия. В качестве положительных трендов в сфере ВЭД представители бизнеса отмечают революцию информационных платформ, объединение цифровых технологий и физических процессов, персонализацию услуг и повышение сложности аналитических систем.

Но наверняка еще остаются вопросы, над которыми нужно поработать?

Андрей Баринов: Законы и подзаконные акты, "дорожные карты" и прочее, по сути, должны быть направлены на решение главной задачи - построение системы таможенного администрирования, которая была бы эффективной для реализации своих контрольных функций государством и максимально удобной и комфортной для выполнения своих обязанностей участниками ВЭД.

Цифровизация, электронное декларирование, единые лицевые счета (ЕЛС) обязаны упрощать внешнеэкономическую деятельность, делать процедуру таможенного оформления комфортной и доступной для малого и среднего бизнеса. Обязательно должны быть продуманы варианты работы, позволяющие избежать потерь при технических сбоях в работе систем, введение новых технологий не должно приводить к деградации существующих сервисов. Мне кажется, возможным решением могло бы стать внедрение CRM-системы в таможенных органах для упрощения условий внешнеэкономической деятельности и раскрытия транзитного потенциала нашей страны.

Если говорить непосредственно о "Таможенной карте", вы прогнозировали более 20% годового прироста оборотов компании на 2019 год. Удалось достичь задуманного?

Андрей Баринов: Действительно, прогноз был на уровне 20%, но коллеги из службы продаж порадовали. Прирост по первому кварталу (к аналогичному периоду прошлого года) составил 23%, в денежном выражении показатель превысил 163 млрд рублей.

То есть ваши клиенты "распробовали" таможенную карту?

Андрей Баринов: Могу сказать, что наши клиенты платят за сервис. Мы предоставляем комплексные решения, позволяющие участникам ВЭД пользоваться всеми преимуществами цифровизации ФТС, раскрывать весь потенциал в отношении объемов информации, мобильности, скорости и прочих параметров с учетом финансовых инструментов, возможностей финансовых институтов. В комплексе это позволяет сделать таможенное оформление комфортным, удобным и эффективным. Активных участников ВЭД, по нашим оценкам, - около 75 тыс., более оптимистичные оценки дают показатель до 100 тысяч. Объемы платежей по экспорту и импорту примерно сопоставимы, при этом 80% объема рынка в денежном выражении генерируют 20% клиентов. Несмотря на цифровизацию, прослеживается тенденция ухода с рынка мелких и средних игроков.

Вы вложили много сил в создание экосистемы ВЭД. Как идет этот процесс, понадобится ли трансформация в связи с цифровизацией ФТС?

Андрей Баринов: Сейчас клиент стремится получить весь пакет услуг в одном месте, он не хочет вникать в детали, его не интересуют сложности. Груз должен быть перемещен из пункта А в пункт Б. Платежи, таможенное оформление, логистика - это всего лишь звенья. По отдельности проблемы таможенного представителя, перевозчика, банка, логиста, да и таможенного инспектора в этом мире никого не волнуют. Волнует проблема: могут ли они эффективно совместно работать? Если не смогут, то товар найдет иной путь.