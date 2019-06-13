К 75-летию Победы в Великой Отечественной учредят юбилейную медаль

Юбилейная медаль учреждена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награждаться будут как сами участники войны, так и труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - гласит текст указа.