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13.06.2019 21:45
Рубрика: Власть

К 75-летию Победы в Великой Отечественной учредят юбилейную медаль

Юбилейная медаль учреждена в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награждаться будут как сами участники войны, так и труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости
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Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны постановляю: учредить юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - гласит текст указа.

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