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13.06.2019 13:23
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство одобрило поэтапную отмену репатриации рублевой выручки экспортеров. К 2024 года от этого обязательства освободят все без исключения товары.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Кабинет министров на заседании в четверг утвердил поправки в Налоговый кодекс, направленные на либерализацию валютного контроля. Сфера эта, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, пока еще достаточно сильно зарегулирована. Так, экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку, причем в жестко определенные сроки. "Это зачастую создает дополнительные проблемы для бизнеса, требует затрат, осложняет работу с зарубежными партнерами", - заметил глава кабмина.

Правительство решило отменить это требование, пока в отношении выручки компаний в рублях. "Для несырьевого экспорта в полном объеме уже с 1 января 2020 года, для сырьевых товаров поэтапно. К 2024 году все экспортные операции по таким товарам будут освобождены от обязательной репатриации рублевой выручки", - сообщил Медведев.

Это, рассчитывают в кабинете министров, не только снизит административные издержки экспортеров, но и создаст условия для более активного использования рубля в международных расчетах.

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