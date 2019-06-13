Как пластиковый мусор стал основным уловом филиппинских рыбаков

Пластиковый мусор стал настоящим бичом многих островных стран и прибрежных городов. Как признаются филиппинские рыбаки, прежде их сети были полны рыбы, но теперь более половины того, что они вылавливают в море, составляет пластиковый мусор (до 75%). Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Как отмечают исследователи, в последние годы население столицы Филиппин сильно выросло: на сегодняшний день в Маниле и ее пригороде проживают около 13 миллионов человек - мегаполис считается одним из самых густонаселенных на планете. При этом Филиппины, как и многие другие страны региона, приняли модель потребления, согласно которой значительная часть продукции продается в одноразовой таре.

Многие товары стали доступнее для филиппинцев, однако это привело к экологическому кошмару, поскольку большая часть отходов не разлагается. Построенная в 2013 году неподалеку от Манилы свалка не решила проблему. Мусор - а ежедневно выбрасывается около 160 миллионов пластиковых пакетов, бутылок, стаканчиков, коробочек и прочего - попадает в реки, а затем в открытое море.

По данным ООН, засорение пластиком океанов в итоге может привести к исчезновению 800 морских видов. Наиболее остро проблема стоит именно в азиатском регионе. Более половины мусора, попадающего в океаны, приходится на пять стран - Китай, Индонезию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Как ожидается, к 2050 году производство пластмассы увеличится в четыре раза, что приведет только к ухудшению ситуации. Ученые опасаются, что через 30 лет в океанах будет больше мусора, чем рыбы.

Простые филиппинцы борются с напастью как могут, регулярно устраивая субботники. Но уже через несколько дней после сбора волонтерами мусора мало что напоминает о проведенной ими работе. При этом устраиваемые ими акции заинтересовали детей, и теперь те сами вылавливают из воды мусор и создают их него на берегу небольшие горы, разделенные по цветам, или просто копаются в нем в поисках чего-то интересного.