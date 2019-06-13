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13.06.2019 16:36
Рубрика: Общество

Какими полезными свойствами обладает черешня

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Черешня содержит множество витаминов и обладает большим количеством полезных свойств, однако несмотря на почти полное отсутствие противопоказаний, в некоторых случаях от нее придется отказаться либо ограничить употребление.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломанина в интервью "Вечерней Москве".

Так, в состав этой вкусной ягоды входят витамины группы В, железо, фосфор, кальций и другие полезные вещества. Ее особенно полезно употреблять тем, у кого существуют проблемы с органами ЖКТ.

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"В этом продукте содержится большое количество пектинов, которые выводят из организма токсины, шлаки, излишки желчных кислот, радионуклиды и ненужные бактерии", - отметила врач в разговоре с изданием. Однако если у вас есть проблемы с проходимостью кишечника, то лучше черешню исключить из своего рациона.

Черешня обладает также высоким тонизирующим эффектом, поэтому полезна для сердца и сосудов, а также благотворно влияет на иммунную систему. В ней много антиоксидантов, замедляющих процесс старения, и аротиноидов, благотворно влияющих на кожу, зрение, состояние волос и проводимость нервной системы.

Для желающих сесть на диету есть еще одна хорошая новость: за сутки питания лишь этой ягодой можно сбросить до трех кг. Однако часто "сидеть" на таком питании не стоит.

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