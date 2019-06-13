Канадские спутники успешно выведены на околоземную орбиту

Три канадских исследовательских спутника RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом в среду сообщила американская компания SpaceX в своем Twitter.
Ракета-носитель Falcon-9 со спутниками стартовала 12 июня в 17:17 мск с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Первая ступень Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг, пишет ТАСС.
RADARSAT Constellation - это новое поколение спутников для наблюдения за поверхностью Земли. Новые аппараты заменят устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года.
Стоимость данного проекта оценивается в 1,2 миллиарда канадских долларов. Как утверждают в космическом агентстве Канады, спутники RADARSAT Constellation будут, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также наблюдать за передвижениями кораблей в данном регионе.
Falcon 9 breaks through the fog pic.twitter.com/yMnwrQ0KdX— SpaceX (@SpaceX) 12 июня 2019 г.