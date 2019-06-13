Канадские спутники успешно выведены на околоземную орбиту

Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с канадскими спутниками Radarsat Constellation с космодрома на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии, 12 июня 2019 г. Фото: U.S. Air Force via AP

Три канадских исследовательских спутника RADARSAT Constellation успешно выведены на околоземную орбиту. Об этом в среду сообщила американская компания SpaceX в своем Twitter.

Ракета-носитель Falcon-9 со спутниками стартовала 12 июня в 17:17 мск с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Первая ступень Falcon-9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг, пишет ТАСС.

RADARSAT Constellation - это новое поколение спутников для наблюдения за поверхностью Земли. Новые аппараты заменят устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года.

Стоимость данного проекта оценивается в 1,2 миллиарда канадских долларов. Как утверждают в космическом агентстве Канады, спутники RADARSAT Constellation будут, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также наблюдать за передвижениями кораблей в данном регионе.