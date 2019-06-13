Китай занял II место в мире по объему привлеченных иностранных инвестиций

В 2018 году поток прямых иностранных инвестиций в Китай увеличился на 4 процента до 139 миллиардов долларов США. Китай занимает второе место в мире по объему привлечённых иностранных инвестиций, уступая лишь США.

В докладе отмечается, что под влиянием изменения налоговой политики США и усиления некоторыми экономическими субъектами строгости рассмотрения и проверки проектов, касающихся иностранных инвестиций, в 2018 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций составили 1,3 триллиона долларов США, уменьшившись на 13 процентов по сравнению 2017 годом.

В 2018 году поток прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах увеличился на 2 процента. В том числе объемы иностранных инвестиций в развивающиеся экономические субъекты Азии вырос на 4 процента.