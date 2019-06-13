Конституционный суд Украины может отменить выборы

Новости

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминца США 21:00
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова 20:46
Болгария заплатит российским компаниям 13 млн евро за ремонт вертолетов 20:18
Пушков ответил на слова Дуды о том, что поляки храбрее русских 20:08
Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше 20:05
Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев 19:50
Турция обвинила США в разглашении письма по С-400 19:50
В Ингушетии в автоаварии погибли три человека 19:40
Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов 19:19
Путин дал гражданство американскому поэту 19:05
В элитном коттеджном поселке под Петербургом убили женщину 19:02
Экс-тренер "Локомотива" Славен Билич возглавил "Вест Бромвич" 19:00
В Кремле в курсе жалоб на действия полиции на "марше Голунова" 18:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись шесть автомобилей 18:31
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике 18:30
В Кремле пока не видели инициатив по смягчению статьи о наркопреступлениях 18:29
Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта 18:27
Во Львове местные жители загорали на воинских захоронениях 18:23
Белорусские полярники начали подготовку к первой зимовке в Антарктиде 18:21
В Сети затравили представившую дебютный клип дочь Алсу 18:05
В Кремле не располагают информацией о причинах ЧП в Оманском заливе 18:01
Белорусскую железную дорогу оснастят тверскими вагонами 18:00
Президент ОКР: Россияне поборются за командную победу на Европейских играх 17:55
В Думе после дела Голунова изучат ситуацию с фальсификацией улик 17:47
В Петербурге начали обследовать пошедший трещинами дореволюционный дом 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
13.06.2019 20:38
Рубрика: В мире

Вопрос на миллионы

Конституционный суд Украины может отменить выборы
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским выборы могут быть отменены за месяц до дня голосования, и вероятность такого поворота событий не нулевая. Об этом сегодня пишут местные СМИ, разбирая ход первого - открытого - заседания Конституционного суда Украины (КСУ), посвященного этому вопросу.
Пока на Украине спорят, состоятся ли новые назначенные Зеленским парламентские выборы, на географических картах США произошло "существенное" изменение. Теперь столица Украины на них будет называться "Kyiv". Фото: Leonhard Niederwimmer/ pixabay Пока на Украине спорят, состоятся ли новые назначенные Зеленским парламентские выборы, на географических картах США произошло "существенное" изменение. Теперь столица Украины на них будет называться "Kyiv". Фото: Leonhard Niederwimmer/ pixabay
Пока на Украине спорят, состоятся ли новые назначенные Зеленским парламентские выборы, на географических картах США произошло "существенное" изменение. Теперь столица Украины на них будет называться "Kyiv". Фото: Leonhard Niederwimmer/ pixabay

Напомним, 24 мая фракция "Народный фронт" подала в КСУ подписанное 62 депутатами представление о признании не соответствующим конституции указа Зеленского о роспуске парламента, который тот подписал сразу после инаугурации. Само заседание вызвало интерес из-за присутствия на нем - пусть и десятиминутного - самого Владимира Зеленского, первого украинского президента, посетившего КСУ, когда оспаривается один из первых его указов. Зеленский в короткой речи вспомнил про 4 процента доверия депутатам, назвал их представление попыткой удержаться за кресла и призвал судей принять решение, за которое им не будет стыдно "ни перед своим народом, ни перед своими детьми". После чего оставил своего представителя Вениславского наедине с судьями. Но в отсутствие президента разговор его представителя с истцами и судьями не был гладким.

Имеющаяся юридическая база позволяет Конституционному суду обосновать и принять любой вердикт

Хотя судья-докладчик Виктор Кривенко в опросе тяжущихся сторон охранял нейтралитет, его коллеги не упустили возможность поставить под сомнение линию защиты. Так, Вениславскому не удалось убедительно, оставаясь в рамках юридической логики, ответить на вопрос, что он понимает под термином "общеизвестный факт" - а это краеугольный камень президентской позиции, и действительно ли является таким фактом более чем трехгодичное отсутствие правящей коалиции. Также ему было осторожно указано, что раздаваемые им интервью с предсказаниями скорого, буквально со дня на день, вынесения положительного для Зеленского решения вызывают у судей недоумение и неприятие. Ему напомнили, что на рассмотрение вопроса КСУ отведен месяц (29 июня - последний срок вынесения решения), и только КСУ будет решать, когда его оглашать.

Фото: РИА Новости
Раскольническая церковь Украины снова раскалывается

По оценкам украинских экспертов, решение КСУ совсем не обязательно окажется в пользу президента. Мнения лидеров общественного мнения, как и судей, разделились: одни утверждают, что КСУ все-таки "будет вместе с народом", учтет пожелания Зеленского и признает законным роспуск Рады, а значит, и назначенные им на 21 июля выборы. Другие указывают на то, что при общей политизированности общества и неубедительной позиции "команды Зе" положительное решение будет продолжением и без того царящего на Украине волюнтаризма и неуважения к конституции. При этом имеющаяся юридическая база позволяет КСУ обосновать и принять любой вердикт. За него должны проголосовать минимум 10 судей из 17, и, как утверждает со ссылкой на свои источники украинское издание "Страна", пока нет голосов ни за один вариант решения - есть антипрезидентская фракция (минимум 4 судьи) и есть сопоставимая по числу группа симпатизирующих Зеленскому. Поскольку только их голосов для вынесения решения не хватает, с колеблющимися судьями, особенно с теми, чей срок полномочий скоро истекает, сейчас будто бы ведется "разъяснительная работа", преимущественно со стороны истцов. Ряд симпатизирующих Зеленскому СМИ даже называют суммы, которые якобы сулят судьям за "правильное" решение противники президента - до 12 миллионов долларов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше
Россия готова снизить цену на поставки газа на Украину
Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена экс-хоккеиста СКА Соколова
Владимир Путин уволил двух генералов МВД по делу Голунова
Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе