Конституционный суд Украины может отменить выборы

Объявленные президентом Украины Владимиром Зеленским выборы могут быть отменены за месяц до дня голосования, и вероятность такого поворота событий не нулевая. Об этом сегодня пишут местные СМИ, разбирая ход первого - открытого - заседания Конституционного суда Украины (КСУ), посвященного этому вопросу.

Напомним, 24 мая фракция "Народный фронт" подала в КСУ подписанное 62 депутатами представление о признании не соответствующим конституции указа Зеленского о роспуске парламента, который тот подписал сразу после инаугурации. Само заседание вызвало интерес из-за присутствия на нем - пусть и десятиминутного - самого Владимира Зеленского, первого украинского президента, посетившего КСУ, когда оспаривается один из первых его указов. Зеленский в короткой речи вспомнил про 4 процента доверия депутатам, назвал их представление попыткой удержаться за кресла и призвал судей принять решение, за которое им не будет стыдно "ни перед своим народом, ни перед своими детьми". После чего оставил своего представителя Вениславского наедине с судьями. Но в отсутствие президента разговор его представителя с истцами и судьями не был гладким.

Имеющаяся юридическая база позволяет Конституционному суду обосновать и принять любой вердикт

Хотя судья-докладчик Виктор Кривенко в опросе тяжущихся сторон охранял нейтралитет, его коллеги не упустили возможность поставить под сомнение линию защиты. Так, Вениславскому не удалось убедительно, оставаясь в рамках юридической логики, ответить на вопрос, что он понимает под термином "общеизвестный факт" - а это краеугольный камень президентской позиции, и действительно ли является таким фактом более чем трехгодичное отсутствие правящей коалиции. Также ему было осторожно указано, что раздаваемые им интервью с предсказаниями скорого, буквально со дня на день, вынесения положительного для Зеленского решения вызывают у судей недоумение и неприятие. Ему напомнили, что на рассмотрение вопроса КСУ отведен месяц (29 июня - последний срок вынесения решения), и только КСУ будет решать, когда его оглашать.

По оценкам украинских экспертов, решение КСУ совсем не обязательно окажется в пользу президента. Мнения лидеров общественного мнения, как и судей, разделились: одни утверждают, что КСУ все-таки "будет вместе с народом", учтет пожелания Зеленского и признает законным роспуск Рады, а значит, и назначенные им на 21 июля выборы. Другие указывают на то, что при общей политизированности общества и неубедительной позиции "команды Зе" положительное решение будет продолжением и без того царящего на Украине волюнтаризма и неуважения к конституции. При этом имеющаяся юридическая база позволяет КСУ обосновать и принять любой вердикт. За него должны проголосовать минимум 10 судей из 17, и, как утверждает со ссылкой на свои источники украинское издание "Страна", пока нет голосов ни за один вариант решения - есть антипрезидентская фракция (минимум 4 судьи) и есть сопоставимая по числу группа симпатизирующих Зеленскому. Поскольку только их голосов для вынесения решения не хватает, с колеблющимися судьями, особенно с теми, чей срок полномочий скоро истекает, сейчас будто бы ведется "разъяснительная работа", преимущественно со стороны истцов. Ряд симпатизирующих Зеленскому СМИ даже называют суммы, которые якобы сулят судьям за "правильное" решение противники президента - до 12 миллионов долларов.