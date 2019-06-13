Кто атаковал танкеры в Оманском заливе

Сразу несколько государств оказались вовлечены в расследование инцидента в Оманском заливе, где атаке подверглись два нефтеналивных танкера. Судно Kokuka Courageous, зарегистрированное в Панаме и державшее курс в сторону Сингапура, принадлежит японской компании, а шедший под флагом Маршалловых островов танкер Front Altair - норвежцам. На борту последнего очевидцы слышали два или три взрыва. Российское посольство в Иране уточняет информацию о россиянах в составе одного из экипажей.

Всех моряков с Front Altair благополучно доставили в иранский порт. Согласно заявлению норвежской компании Frontline, экипаж танкера состоял из одиннадцати россиян, одиннадцати филиппинцев и еще одного гражданина Грузии - их жизнь находится вне опасности. В пресс-службе Российского профсоюза моряков уточнили, что российских граждан на борту было двенадцать, и всех действительно удалось эвакуировать. Всего же иранские службы спасли с горящих судов 44 человека. Сигналы бедствия от них получили морские гавани Пакистана и Омана, а также Пятый флот ВМС США. Основная рабочая версия ЧП - торпедная атака. Правда, японская сторона сообщила о возможном повреждении от снаряда.

Между тем в мае у берегов Объединенных Арабских Эмиратов нападению неизвестных подверглись четыре танкера, два из них принадлежали Саудовской Аравии. Тогда тоже обошлось без жертв, однако ситуация накалилась до предела. Суннитские монархии немедленно заявили о "дьявольских происках недругов", явно намекая на иранцев. Теперь же министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обратил внимание, что нынешние диверсии "подозрительным образом" совпали с визитом в Исламскую Республику премьера Японии Синдзо Абэ. Напрямую обвинять Вашингтон он не стал, однако отметил, что Соединенные Штаты, ведущие против Ирана экономическую войну, способствуют эскалации напряженности в регионе.

Ситуацию вблизи Ормузского пролива, через который транспортируется 90 процентов нефти, добываемой странами залива, прокомментировали и на Смоленской площади. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал стороны "спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим и не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь". "Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчета или недопонимания причин и последствий тех или иных событий весьма тревожит. Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", - заключил дипломат.