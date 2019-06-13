Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

Если пенсии со следующего года будут индексироваться выше инфляции, то на это могут понадобиться деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). Правда, в случае, если экономические темпы в стране будут низкими. Эту точку зрения высказал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Он напомнил в интервью ТАСС, что в 2020-2021 годах будет проходить индексация базовой пенсии темпами выше инфляции. Но насколько выше - вопрос. По словам Кудрина для такого шага нужны более высокие темпы роста экономики. А если их нет, правительству придется определяться, откуда брать на это деньги - перераспределять расходы и доходы бюджета или тратить на это часть суверенного фонда, сказал он.

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.