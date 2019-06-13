Кудрин: Система ИПК приблизит пенсии к уровню развитых стран

Программа индивидуального пенсионного капитала (ИПК), над которой работают ЦБ и Минфин, даст возможность сделать пенсии жителей страны приближенными к европейским.

Не как сейчас 30-40 процентов от зарплаты, они смогут доходить до 70 процентов, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Напомним, концепция ИПК предполагает, что работник сам будет отчислять взносы со своей зарплаты на свою накопительную пенсию, а не работодатель, как это практикуется сейчас.

Обсуждается процент отчислений, а также - обязательность участия работников в этих накоплениях, и должны ли они будут подключаться к системе сами или их будут включать в нее автоматически.