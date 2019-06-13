Лавров обсудит со швейцарским коллегой российские интересы в Грузии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 июня встретится с главой Федерального департамента иностранных дел (министром) Швейцарии Игнацио Кассисом. На встрече будет затронута, в том числе, проблематика представительства швейцарской стороной интересов Грузии в России. Об этом 13 июня сообщил МИД РФ.

"Планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Визит Кассиса в Москву пройдет 18-19 июня.